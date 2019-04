La AFIP lanza un fuerte control sobre las carnicerías

El Gobierno pondrá en marcha este martes el Remito Electrónico Cárnico (REC) para carnicerías como único documento válido para el traslado de carnes. Leandro Cuccioli, titular de AFIP, señaló que el 60% de las carnicerías son monotributistas.

"No cierran los números, si cada uno no paga lo que tiene que pagar, las industrias no funcionan y la gente no invierte. Estamos metidos hace mucho tiempo en ese círculo", dijo Cuccioli.