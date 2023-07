Con los guantes alistados, Leonela Yúdica se prepara para medirse ante una dura rival, la campeona actual del WBC, la estadounidense Seniesa “Super Bad” Estrada. Con 24 combates ganados (nueve por KO), la oriunda de Estados Unidos combatirá ante la sanjuanina Yúdica que tiene una campaña de 19 victorias, una derrota y tres empates. El show deportivo será transmitido por ESPN 2 y Star +. La cita será en el Pearl Concert Theater de Palms Casino Resort, en la ciudad del pecado, Las Vegas.

Será una completa hazaña para la chimbera buscar el título mundial unificado de Peso Mínimo del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. El combate está pactado a 10 rounds de dos minutos por uno de descanso. Es todo un desafío para la sanjuanina, ya que, la boxeadora norteamericana es considerada hoy en día la mejor de su categoría.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En el pesaje realizado este jueves, ambas boxeadoras quedaron habilitadas para pelear. La “Super Bad” tuvo un pesaje de 104,4 libras, es decir, 47,35 kg, mientras que la sanjuanina arrojó un pesaje de 103.7 que son 47,100 kilos.

Yúdica estuvo preparándose hace semanas en Buenos Aires, quedándose en casa de su representante Carolina Duer. Daniel Alcaráz, su tío y entrenador, estuvo guiándola y Gustavo Milla es su preparador físico, quien viajó desde San Juan para acompañarla.

“En esta oportunidad voy a pelear en peso Mínimo, una categoría en la que no he combatido nunca, donde el límite es 47,600 kg y ya estoy cerca del peso. El viernes debo mandar el último video de los siete días previos y no debo excederme de los 48,800 kg, lo que quiere decir que el viernes y hasta el día del pesaje voy a estar más o menos a un kilo”, comentó la púgil sanjuanina previo al encuentro.

La pelea de Yúdica será la estelar, por lo que el horario es el de la 01:00 de la mañana del día sábado 29 de julio.