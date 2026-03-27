Sábado 28 de Marzo
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Provinciales > San Juan

La Cabalgata de la Fe espera a más de 4.000 jinetes y un fuerte impulso turístico

La tradicional Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa inicia una nueva edición con gran convocatoria. El gobernador Marcelo Orrego destacó su valor cultural, espiritual y turístico para la provincia.

POR REDACCIÓN

Hace 14 horas
Este viernes, la Cabalgata de la Fe entró en su etapa central con el inicio del recorrido hacia Vallecito. (Archivo)

En el marco de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, San Juan se prepara para vivir uno de las etapas más convocantes de su calendario cultural y religioso. La actividad comenzó con la gala inaugural en el Teatro del Bicentenario y continuará este viernes con el inicio del recorrido hacia Vallecito.

El gobernador Marcelo Orrego precenció a media mañana el acto inaugural, y expresó su entusiasmo por esta edición número 35 y remarcó la importancia del evento: “Feliz de poder estar disfrutando de esta nueva edición, tan emocionante como es la Cabalgata de la Fe, junto a muchas paisanas, gauchos y agrupaciones que hoy nos acompañan”.

El recorrido iniciará en Capital y avanzará por Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, donde se realizará la tradicional parada antes de la llegada final. En ese sentido, el mandatario explicó: “Vamos a transversalmente recorrer parte de la fisonomía de la provincia, salir de Capital y terminar en ese paraje renovado como es la Difunta Correa”.

Además, destacó modificaciones en la logística para mejorar la seguridad y la convivencia urbana: “Fue una decisión acertada correr la partida para evitar molestias y también apostar más por caminos de tierra, evitando el pavimento para prevenir accidentes con los animales”.

El evento no solo tiene un fuerte componente religioso, sino también identitario. Orrego subrayó: “La Difunta Correa genera identidad, es la oportunidad de que vengan personas de toda la Argentina y de países hermanos”.

En paralelo, el gobernador resaltó el impacto turístico y deportivo que acompaña a la cabalgata: “Es un combo extraordinario para mostrar San Juan, con nuestras bellezas naturales, nuestra identidad y el deporte como política de Estado”.

Cronograma de actividades

La cabalgata se desarrollará durante tres jornadas:

  • Viernes 27 de marzo: primera etapa de 29 km. Concentración a las 11:30 detrás de la Terminal y partida hacia el Predio Municipal de Caucete, donde los jinetes pernoctarán.

  • Sábado 28 de marzo: segunda etapa de 35 km hasta el oratorio de la Difunta Correa, con salida a las 7 y llegada estimada a las 13 a Vallecito.

Ese mismo sábado, desde las 16, se realizará la tradicional jineteada con más de 40 montas en el Predio Gaucho, seguida por espectáculos artísticos.

Grilla artística

  • 28 de marzo (Vallecito): Giselle Aldeco, Tres para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega

Con una convocatoria masiva y fuerte presencia federal e internacional, la Cabalgata de la Fe reafirma su lugar como uno de los eventos más emblemáticos de San Juan, combinando tradición, turismo y espiritualidad.

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