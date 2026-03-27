En el marco de una nueva edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, San Juan se prepara para vivir uno de las etapas más convocantes de su calendario cultural y religioso. La actividad comenzó con la gala inaugural en el Teatro del Bicentenario y continuará este viernes con el inicio del recorrido hacia Vallecito.

El gobernador Marcelo Orrego precenció a media mañana el acto inaugural, y expresó su entusiasmo por esta edición número 35 y remarcó la importancia del evento: “Feliz de poder estar disfrutando de esta nueva edición, tan emocionante como es la Cabalgata de la Fe, junto a muchas paisanas, gauchos y agrupaciones que hoy nos acompañan”.

El recorrido iniciará en Capital y avanzará por Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, donde se realizará la tradicional parada antes de la llegada final. En ese sentido, el mandatario explicó: “Vamos a transversalmente recorrer parte de la fisonomía de la provincia, salir de Capital y terminar en ese paraje renovado como es la Difunta Correa”.

Además, destacó modificaciones en la logística para mejorar la seguridad y la convivencia urbana: “Fue una decisión acertada correr la partida para evitar molestias y también apostar más por caminos de tierra, evitando el pavimento para prevenir accidentes con los animales”.

El evento no solo tiene un fuerte componente religioso, sino también identitario. Orrego subrayó: “La Difunta Correa genera identidad, es la oportunidad de que vengan personas de toda la Argentina y de países hermanos”.

En paralelo, el gobernador resaltó el impacto turístico y deportivo que acompaña a la cabalgata: “Es un combo extraordinario para mostrar San Juan, con nuestras bellezas naturales, nuestra identidad y el deporte como política de Estado”.

Cronograma de actividades

La cabalgata se desarrollará durante tres jornadas:

Viernes 27 de marzo: primera etapa de 29 km. Concentración a las 11:30 detrás de la Terminal y partida hacia el Predio Municipal de Caucete, donde los jinetes pernoctarán.

Sábado 28 de marzo: segunda etapa de 35 km hasta el oratorio de la Difunta Correa, con salida a las 7 y llegada estimada a las 13 a Vallecito.

Ese mismo sábado, desde las 16, se realizará la tradicional jineteada con más de 40 montas en el Predio Gaucho, seguida por espectáculos artísticos.

Grilla artística

28 de marzo (Vallecito): Giselle Aldeco, Tres para el Canto, Saypa, Sergio Galleguillo y Omega

Con una convocatoria masiva y fuerte presencia federal e internacional, la Cabalgata de la Fe reafirma su lugar como uno de los eventos más emblemáticos de San Juan, combinando tradición, turismo y espiritualidad.