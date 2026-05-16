Rifas, bingos y redes sociales: la campaña de un curso para ayudar a un compañero a ir a Bariloche

Los estudiantes de 6° B de Naturales del Colegio Santa Bárbara lograron recaudar más de un millón de pesos en pocos días para ayudar a un compañero del curso a viajar a Bariloche junto al resto de sus compañeros de promoción.

La iniciativa busca colaborar con Joaquín, apodado “Pinky”, quien atraviesa dificultades económicas que le impiden afrontar el costo del tradicional viaje de egresados. Según contaron los alumnos, el objetivo es reunir cerca de dos millones de pesos para cubrir el viaje completo.

La campaña comenzó a difundirse a través de redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, donde los jóvenes compartieron videos contando la situación y solicitando colaboración. La respuesta de la comunidad sanjuanina fue inmediata y en pocas horas lograron alcanzar aproximadamente la mitad del dinero necesario.

Además de la difusión online, los estudiantes organizaron rifas, bingos y una “feria joven” con el objetivo de seguir juntando fondos y sumar a otros cursos que también necesitan ayuda para sus viajes de egresados.

“Queremos que todos puedan viajar”

En diálogo con Radio Mil20, Martina Millán, junto a Juan Arenas y Lautaro Pino, explicó cómo nació la iniciativa dentro del curso.

“Queremos que la mayoría pueda viajar y que él también tenga esa oportunidad”, expresó Martina al referirse a Joaquín.

Los estudiantes remarcaron que “Pinky” también trabaja para intentar reunir dinero y aportar al viaje. “Él está haciendo todo lo posible para juntar plata”, señalaron.

La campaña despertó una fuerte repercusión en redes sociales y generó múltiples muestras de apoyo de vecinos, amigos y personas que conocieron la historia a través de internet y medios locales.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con la campaña pueden seguir las actividades solidarias mediante la cuenta de Instagram “P26 Naturales”.

Además, los alumnos habilitaron el alias “PINKYBRC”, a nombre de Martina Millán Córdoba, para recibir aportes económicos destinados al viaje de Joaquín.

“La idea es que mucha gente ayude con un poquito”, explicaron los jóvenes, quienes continúan organizando actividades para intentar cumplir el sueño de viajar todos juntos a Bariloche.