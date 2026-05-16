Vendió su auto, se endeudó y su emprendimiento fracasó: debe más de $30 millones

Un tiktoker de Florencio Varela contó la difícil situación financiera que atraviesa tras haber dejado su trabajo como chofer de aplicación para dedicarse al comercio electrónico, y pidió ayuda a sus seguidores para saldar sus deudas y sacar adelante su emprendimiento.

Maxi Nakasone tiene 25 años y en los últimos días se volvió viral en redes sociales al relatar la complicada realidad económica que enfrenta. Según explicó en un video publicado en su cuenta de TikTok, que ya superó las 700.000 reproducciones, su deuda actual asciende a más de $30 .000.000 y su emprendimiento no logra generar los ingresos suficientes para afrontar los pagos mensuales.

Todo comenzó el año pasado, cuando el joven decidió pedir un préstamo al banco por un monto de $8.000.000 con el objetivo de comprar un automóvil y trabajar como chofer en una aplicación de viajes. La entidad bancaria le otorgó el crédito bajo condiciones que establecían cuotas mensuales de $610.000 durante un plazo de cinco años. Maxi comenzó a trabajar en la plataforma y se mantuvo activo hasta febrero de este año.

Sin embargo, el miedo a sufrir un hecho de inseguridad o un accidente de tránsito que le generara gastos mayores lo llevó a abandonar esa actividad. Fue entonces cuando tomó una decisión que terminó por complicar aún más su situación financiera: vendió el auto por el mismo valor que lo había comprado, 8 millones de pesos, destinó parte de ese dinero al pago de multas que tenía pendientes e invirtió el resto en una computadora y una mentoría para incursionar en el mundo del comercio electrónico.

El e-commerce, que consiste en vender productos a través de páginas web y tiendas online, requiere de un proceso continuo de testeo para asegurar que cada etapa de la compra funcione sin errores. Maxi explicó que cada testeo de producto implica una inversión diaria de 44 dólares en publicidad. Tras cobrar un seguro de más de 1 millón de pesos por un choque leve que sufrió en diciembre, decidió invertir ese dinero también en la mentoría de comercio electrónico.

A los 22 días de haber comenzado, lanzó su primera tienda online y logró concretar 28 pedidos en 15 días, aunque no consiguió proveedores para sostener las ventas. Lleva realizados 15 testeos y ha gastado cerca de 600 o 700 dólares en pruebas que no dieron resultado. Ante las bajas ganancias y la imposibilidad de pagar la cuota del préstamo cada mes, Maxi se vio impulsado a compartir su historia públicamente con la esperanza de conseguir más clientes y así poder sacar adelante su emprendimiento.

El video se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios de usuarios que expresaron su solidaridad con el joven y compartieron anécdotas similares de endeudamiento y falta de ingresos suficientes para solventar el día a día. La historia de Maxi Nakasone se convirtió así en un reflejo de los riesgos que implica apostar por el emprendimiento en contextos económicos adversos, especialmente cuando las deudas previas condicionan cualquier movimiento financiero.