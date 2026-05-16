En un año cerraron más de 13 mil empresas y se perdieron casi 100 mil empleos privados

El mercado laboral argentino continúa mostrando señales de fragilidad. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en el último año cerraron 13.163 empresas empleadoras y se perdieron cerca de 100 mil puestos de trabajo privados formales.

El informe, difundido a partir de estadísticas oficiales y análisis de la fundación Fundar, señala que durante febrero desaparecieron otras 257 empresas, lo que representó una caída mensual del 0,05%.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el número total de compañías dadas de baja asciende a 24.437, equivalente al 4,8% del total de empleadores registrados. De acuerdo con Fundar, se trata de la caída más fuerte para los primeros 27 meses de una gestión presidencial desde 2003.

En paralelo, el empleo privado registrado mostró en febrero una leve mejora de apenas 965 puestos nuevos, un incremento del 0,02%, mientras que el sector de casas particulares sumó 1.651 empleos. Sin embargo, el saldo acumulado de la actual gestión sigue siendo negativo: se perdieron 205.680 puestos en empresas privadas y otros 12.924 en trabajo doméstico registrado.

Sectores más afectados

La caída de empresas impactó especialmente en actividades vinculadas al transporte y almacenamiento, servicios inmobiliarios y construcción. Entre esos tres sectores se concentraron 11.837 cierres desde el inicio del actual Gobierno.

Según el relevamiento, el transporte y almacenamiento perdió 6.193 empresas, equivalente a una baja del 15,7%. En servicios inmobiliarios desaparecieron 3.555 unidades productivas (-11,98%) y en construcción otras 2.089 (-9,6%).

El informe también mostró fuertes diferencias regionales. Las provincias con mayor pérdida de empresas fueron:

La Rioja : -17,4%

: -17,4% Catamarca : -12,8%

: -12,8% Chaco : -11,3%

En contrapartida, Neuquén registró un crecimiento del 2,1% en empresas, impulsado principalmente por la actividad en Vaca Muerta.

Caída salarial y avance del monotributo

El escenario laboral también se vio afectado por la pérdida de poder adquisitivo. Los salarios de convenio registraron en marzo una caída real del 0,5% y acumulan una baja del 6% desde el inicio de la actual administración nacional.

Además, el estudio advirtió un crecimiento sostenido del empleo monotributista. En ese segmento se sumaron 172.624 trabajadores, fenómeno que para Fundar refleja un desplazamiento desde el empleo formal privado hacia modalidades más precarias o independientes.

Entre las provincias que más puestos de trabajo perdieron se destacaron Santa Cruz, Tierra del Fuego y Formosa.

Debate sobre el modelo económico

En medio del deterioro productivo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, defendió la estrategia oficial de ajuste y concentración de inversiones en sectores considerados más competitivos.

El funcionario sostuvo que la economía “tiene una capacidad limitada de inversión” y planteó que los recursos deben orientarse hacia actividades con potencial de crecimiento, aun cuando eso implique pérdidas de empleo en otros sectores.

Los datos oficiales muestran que, pese a algunas mejoras puntuales en febrero, la economía todavía no logra recuperar plenamente el nivel de empleo formal ni recomponer el entramado de pequeñas y medianas empresas afectadas durante los últimos meses.