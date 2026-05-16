La organización de la 41° Peregrinación de Familias al Santuario Nuestra Señora de Fátima informó este sábado la suspensión de la tradicional convocatoria debido a las condiciones climáticas adversas previstas para la jornada en la provincia de San Juan.

A través de un comunicado oficial, el equipo organizador explicó que la decisión fue tomada por motivos de fuerza mayor, ante la presencia de fuertes vientos, bajas temperaturas y probabilidad de lluvias en la región. Las autoridades señalaron que esta medida se adopta priorizando la seguridad y el bienestar de todos los peregrinos que cada año participan de la caminata.

No obstante, desde la organización confirmaron que la Santa Misa programada para las 17 horas se celebrará con normalidad dentro del templo de la Parroquia de Fátima, destinada a todos los fieles que deseen participar de la ceremonia religiosa. De esta manera, el aspecto central de la celebración se mantiene inalterable pese a la cancelación del recorrido habitual.

Además, desde la diócesis invitaron a la comunidad a continuar unidos en oración por la paz en el mundo mediante el rezo del Santo Rosario, ya sea en los hogares o de manera virtual, bajo el lema de esta edición: “Caminamos con María, sembrando paz con alegría”. La convocatoria a la oración remota busca que ninguna familia quede excluida de la jornada de fe, incluso ante las adversidades meteorológicas.