Asaltaron a una familia, fueron maniatados y los ladrones abusaron de una menor

Un violento episodio de inseguridad conmociona a Concepción luego de que una familia denunciara haber sido víctima de un asalto durante la madrugada de este sábado. Según fuentes policiales, tres delincuentes ingresaron a una vivienda, maniataron a sus ocupantes y uno de los agresores abusó sexualmente de una menor de 13 años.

Las víctimas son una mujer y sus dos hijos, un niño de 8 años y la adolescente que sufrió el ataque sexual. De acuerdo con la denuncia, los delincuentes sorprendieron a la familia mientras dormía y actuaron con extrema violencia dentro del domicilio.

Por disposición judicial, la identidad de las víctimas se mantiene bajo estricta reserva.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, uno de los agresores obligó a la menor a realizar prácticas sexuales, situación que agravó significativamente la causa judicial y motivó la intervención de áreas especializadas.

Además del ataque, los delincuentes robaron notebooks, teléfonos celulares y otros elementos de valor antes de escapar del lugar sin ser identificados.

Investigación y búsqueda de los agresores

La causa quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad y la UFI ANIVI, que trabajan de manera conjunta para identificar y detener a los responsables.

Fuentes policiales indicaron que se ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la intervención de Criminalística para recolectar pruebas dentro de la vivienda y reconstruir la secuencia del hecho.

Hasta el momento no hay detenidos, aunque distintas dependencias policiales participan de los operativos de búsqueda y seguimiento de pistas vinculadas al caso.

La investigación continúa bajo estricto hermetismo debido a la gravedad del episodio y a la presencia de una menor de edad entre las víctimas.