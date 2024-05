El pasado 22 de abril, el periodista al mando de la primera mañana en Radio Mitre, Eduardo Feinmann, reveló que Santiago Caputo sería el “nexo oculto” del gobierno de Javier Milei con la Confederación General del Trabajo (CGT). Tras el paro general del sindicato, ahora buscan un acercamiento informal.

El sábado por la tarde, un incipiente vínculo se vio en la Feria del Libro: un evento unió al ministro del Interior, Guillermo Francos, y al jefe de la Uocra, Gerardo Martínez. Entre otros intentos, la CGT buscaría participar del “Pacto de Mayo” impulsado por el presidente de la Nación.

El acto que se llevará el próximo 25 de mayo en Córdoba tendrá la participación de gobernadores, aunque mandatarios opositores ya avisaron que no darán el presente en la junta política.

Se reanuda el debate por la Ley Bases

Este lunes, se presentarán gremialistas en la reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales en la reanudación del debate en el Senado por los puntos de Ley Bases y el paquete fiscal.

La CTA de los Trabajadores y de la CTA Autónoma acompañarán a la CGT en el Congreso con el plan de debatir la reforma laboral y el impuesto a las Ganancias, entre otras cuestiones legislativas.

Javier Milei habló por primera vez del paro de la CGT

El jefe de Estado opinó que la huelga convocada por el sindicalismo se trató de “una medida violenta” y sostuvo que “no tiene nada que ver con un reclamo sindical”, sino que se trató de “una acción política en contra del Gobierno”.

“El paro fue un fracaso rotundo. A pesar de que lograron sumar en las filas sindicales que protestan al transporte, con lo cual le impiden a la gente ir a trabajar, a pesar de ello, la gente salió. De hecho, cerca del 70% estaba en contra del paro”, aseguró el líder de La Libertad Avanza.

A su vez, Milei lanzó un dato anteriormente citado por el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Miren lo curioso: el 64% de los paros que se han efectuado en Argentina han sido en contra de gobiernos no peronistas. Así es que a mí esto no me sorprende”.