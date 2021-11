La crisis hídrica llevó los diques y los ánimos al límite: tensa reunión para lo que se viene

La tensión empezó a gestarse el miércoles, cuando circularon versiones de que iban a sumar hasta seis días de cortes de agua en diciembre por recomendación de una comisión a cargo de controlar la seguridad de las presas. A las 18 de ese día ya se había viralizado la convocatoria a una reunión en la Dirección de Hidráulica junto a cuatro audios donde se escuchaba el enojo de un productor que reclamaba “nos van a secar teniendo agua en los diques”. A la noche eran varios los que reclamaban por el supuesto cambio de cronograma y hasta le entregaron un petitorio al Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez.

La preocupación y el enojo fueron protagonistas en el encuentro. El principal miedo es perder lo invertido en la actual temporada por la sequía.

Con todo esto a cuesta llegaron autoridades y productores a la reunión que estaba programa para las 9 en el edificio histórico de Hidráulica. Además de unos 50 regantes, estaban Juan Caparrós, secretario de Agua, Oscar Coria, director de Hidráulica, Alberto Peña, director de Recursos Energéticos, y Víctor Doña, titular del EPSE. También micrófonos y cámara de DIARIO HUARPE, único medio en cubrir la totalidad de la reunión.

Las malas noticias no tardaron en llegar: los diques están al límite, está llegando menos agua de la que preveían en agosto y el uso actual, un 95% para el riego agrícola, está afectando las condiciones que los técnicos consideran el mínimo de seguridad. Según anticipan, el actual cronograma de entrega de agua a la producción podría dejar a la provincia, en marzo de 2022, con menos agua del mínimo necesario para consumo humano, la calidad de la misma y las estructuras de las presas comprometidas.

El informe generó inmediatamente una reacción de los productores que estaban en el lugar. Aseguraron que si no respetan el cronograma no podrán levantar la cosecha, que ya está previsto que sea mucho menor por falta de agua y problemas climáticos. No faltaron algunos gritos y reclamos cruzados: desde el sector agrícola llamaron la atención sobre la falta de previsión a las autoridades o incluso los acusaron de "estar guardando el agua para producir electricidad".

Los funcionarios insistieron en que el riesgo es real y fue Víctor Doña uno de los más categóricos: “estamos trabajando en zona de riesgo, en Caracoles encontramos daño por estar usando el descargador de fondo y no sabemos qué tan grave puede ser, lo mismo va a pasar con Punta Negra, hace mucho ya que no pensamos en producir energía”. Hubo incluso molestias por las críticas al comité de seguridad. “Los diques de San Juan están río arriba de la ciudad, no cuidamos solo las represas, estamos cuidando a todos los sanjuaninos porque si uno falla se produce una reacción en cadena”, explicó.

Pero a pesar de los ánimos caldeados y varios minutos de cruces, los que estaban en la reunión fueron llegando a la misma conclusión: la situación es hoy más crítica de lo que era. Las autoridades aseguraron en reiteradas ocasiones que no cambiarán sin consultar el calendario de riego, a pesar de que las simulaciones muestran la complejidad del mismo. Una decisión no consultada era el miedo inicial de los productores. Tanto Caparrós como Coria dijeron que esto no pasará, pero también dejaron la puerta abierta a discusión, porque el pronóstico dejando el cronograma actual no es bueno. “Si vemos oportunidades o alternativas serán consensuadas lo vamos a hablar, tenemos que decidir en conjunto”, planteó el Secretario del Agua.

La idea de consensuar cambios no era la preferida por muchos de los productores. “Lo que necesitamos es previsibilidad y salvar la cosecha”, aseguró Pablo Martín, de la mesa vitícola. A pesar de esto ya hay una propuesta preparada para llevar al Consejo de Hidráulica. Este órgano también recibió críticas, ya que muchos regantes dicen que no es representativo, pero lo cierto es que es probable que sea una de las mesas donde se discuta.

Productores también reclamaron mejorar el sistema de distribución y un plan a largo plazo.

La posibilidad de sumar días de corta no quedó totalmente fuera de la mesa, aunque no será compulsiva. La necesidad de cuidar los embalses, ya comprometidos, de llegar a marzo con algo más de 70hm3, el pronóstico actual, y de regar lo suficiente para asegurar la cosecha son las necesidades que están en pugna. Reuniones como la de este jueves seguirán siendo, probablemente, la norma y no la excepción este verano en San Juan.

El agua subterránea, otro punto caliente en la reunión

Cuando los números dejaron otra vez en claro que esta temporada verano no la salvarán los diques, el agua subterránea surgió como el recurso al cual echar mano, pero no sin polémica. Eduardo Garcés, de la Federación Viñatera, insistió en que debe ser este el camino. Además hubo voces que criticaron que no se están sumando perforaciones lo suficientemente rápido como para suplir el problema.

Incluso la reciente normativa que se modificó en la Cámara de Diputados recibió críticas. Es que en la última renovación de la ley de Emergencia Hídrica se agregó la posibilidad de que Hidráulica acuerde con propietarios de pozos privados para sumar a la red, aunque desde la misma solo se han presentado unos tres para hacerlo con la perforación equipada. Esto fue lo que criticaron los regantes, que se busque pozos funcionando en lugar de reparar los que están en desuso. Pero lo cierto es que por ahora la prioridad de Hidráulica es hacer funcionar la batería de 120 pozos en lugares estratégicos antes que en invertir en privados.

Bruno Perín, de la Junta de Riego de Pocito, aseguró que no solo hay alternativas para sumar a la red de forma voluntaria, sino que también el Estado debería hacer uso de sus facultades y “exigir a los que tienen pozos que aporten”. Esto está contemplado en la ley, aunque por ahora no se ha hecho.