La deuda externa de Argentina volvió a escalar con fuerza en el segundo trimestre del año y alcanzó un nivel récord en al menos dos décadas, superando los US$305.000 millones. El incremento estuvo impulsado principalmente por desembolsos de organismos internacionales, en un contexto de creciente déficit externo y falta de divisas en la economía.

Según el informe difundido por el Indec este lunes, el stock de deuda externa bruta medida a valor nominal trepó en u$s23.783 millones (+8,5%) respecto al primer trimestre, hasta ubicarse en US$305.043 millones. Se trata del valor más alto desde que el organismo comenzó a medir esta serie en 2006.

El aumento estuvo fuertemente explicado por el endeudamiento del gobierno general, que sumó US$18.480 millones adicionales en el período. De ese total, unos US$12.398 millones correspondieron a un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que reforzó la exposición con el organismo.

En efecto, la deuda externa bruta con organismos internacionales alcanzó los US$92.964 millones. De ese monto, cerca del 60% corresponde al FMI y el 30% restante a préstamos del BID, el Banco Mundial (BIRF) y la CAF.

Por otra parte, el Banco Central (BCRA) también vio incrementarse sus pasivos en US$2.380 millones, principalmente por la ampliación de la operación de REPO concertada con siete bancos internacionales.

El endeudamiento de sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro creció en US$2.435 millones, mientras que los bancos privados sumaron US$559 millones en obligaciones externas. En contrapartida, otras entidades financieras redujeron su deuda en US$71 millones.

El informe del Indec también reveló que la relación entre deuda externa y exportaciones anuales volvió a crecer y se ubica por encima del 300%. Sin embargo, se trata de un nivel inferior al observado en los momentos más críticos de los últimos años, cuando este indicador llegó a superar el 400% a fines de 2020 y principios de 2021.

Finalmente, más del 70% de la deuda externa en moneda extranjera corresponde a compromisos de largo plazo, lo que refleja una estructura de vencimientos más extendida, aunque no exenta de presiones futuras sobre las cuentas externas.