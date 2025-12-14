La FIFA recibió cerca de cinco millones de solicitudes para la compra de entradas del Mundial 2026 durante las primeras 24 horas de la tercera fase de venta. Según informó el organismo, los pedidos llegaron desde más de 200 países y territorios a través de su plataforma oficial.

La próxima Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, y será la primera edición con 48 selecciones participantes. Con el fixture ya definido, los hinchas pudieron elegir partidos específicos, lo que impulsó una alta demanda en esta etapa inicial.

Publicidad

El partido más solicitado fue Colombia frente a Portugal, programado para el 27 de junio en Miami. El top cinco de encuentros con mayor cantidad de pedidos se completa con Brasil-Marruecos (13 de junio, Nueva York-Nueva Jersey), México-República de Corea (18 de junio, Guadalajara), Ecuador-Alemania (25 de junio, Nueva York-Nueva Jersey) y Escocia-Brasil (24 de junio, Miami). En total, estos cruces involucran a selecciones de cinco continentes.

En cuanto al origen de las solicitudes, los tres países anfitriones encabezaron el listado: México, Estados Unidos y Canadá. Detrás se ubicaron Colombia, Inglaterra, Ecuador, Brasil, Argentina, Escocia y Alemania, que completan el top 10 informado por la FIFA. El regreso de Escocia a un Mundial tras 28 años aparece como uno de los factores que impulsó la demanda desde ese país.

Publicidad

El período de sorteo aleatorio permanecerá abierto hasta el martes 13 de enero de 2026. La FIFA aclaró que el momento de la solicitud no modifica las probabilidades y que es obligatorio contar con un FIFA ID para participar. Además, desde el 15 de diciembre de 2025 se habilitará la compra y reventa de entradas a través del FIFA Resale/Exchange Marketplace.

Argentina integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Luego jugará ante Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos frente a Jordania el 27 de junio, también en Dallas.