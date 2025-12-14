El argentino Kevin Vallejos dio un paso decisivo en su carrera al vencer por nocaut a Giga Chikadze en el segundo asalto de la pelea coestelar de UFC Vegas 112, disputada el sábado 13 de diciembre en el UFC Apex de Las Vegas. El triunfo marcó su ingreso al top 15 del ranking mundial del peso pluma y le permitió obtener el bono de 50 mil dólares a la Actuación de la Noche.

El combate comenzó con Chikadze utilizando sus patadas para controlar la distancia y castigar la pierna izquierda del argentino. Vallejos sostuvo la presión desde el inicio y, pese a recibir un corte, logró modificar el desarrollo del primer asalto al llevar la pelea al clinch y reducir los espacios.

En el segundo round, un resbalón del peleador georgiano abrió una oportunidad clave. Vallejos avanzó con una combinación de golpes, acortó la distancia y conectó un puño giratorio que dejó a su rival visiblemente afectado. La secuencia continuó con codazos sobre la lona hasta que el árbitro detuvo el combate a 1:29 del asalto.

Con este resultado, Vallejos mantiene un récord perfecto de 3-0 en la UFC y se convirtió en el primer luchador en noquear a Chikadze dentro de la organización. El georgiano, de 37 años, llegaba ubicado en el puesto 15 del ranking y con amplia experiencia en la categoría.

La actuación del argentino fue reconocida por la organización durante la conferencia de prensa posterior, donde se confirmó la entrega del bono económico. A los 24 años, Vallejos consolida su presente en la división pluma y se posiciona entre los principales nombres de la categoría.