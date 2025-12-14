Al menos nueve personas murieron y otras doce resultaron heridas tras un ataque armado ocurrido durante una celebración del inicio de la festividad judía de Janucá en Bondi Beach, uno de los balnearios más concurridos de Sídney, en Australia. El hecho se registró en el extremo norte de la playa y es investigado por la Policía del estado de Nueva Gales del Sur.

Según informaron las fuerzas de seguridad, el ataque fue perpetrado por al menos dos hombres. Durante la intervención policial, uno de los atacantes fue abatido y el otro quedó detenido. El primer reporte oficial se conoció alrededor de las 09.45, hora de España peninsular, cuando la Policía confirmó el inicio de un operativo en la zona.

Los servicios de emergencia trasladaron a ocho personas heridas a distintos hospitales de Sídney, mientras que otras recibieron atención médica en el lugar. Las autoridades indicaron que el balance de víctimas es preliminar y que se brindará más información a medida que avance la investigación.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron escenas de pánico entre los presentes, con personas huyendo del sector y víctimas tendidas en la arena mientras eran asistidas por paramédicos. Testigos señalaron que los disparos se prolongaron durante varios minutos y parecían provenir de las inmediaciones del Pabellón de Bondi, un edificio histórico frente a la playa.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lamentó lo ocurrido y confirmó la existencia de heridos. Indicó que la Policía y los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar para asistir a las víctimas y garantizar la seguridad.

La zona permanece acordonada y las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del área hasta nuevo aviso. Aunque el gobierno australiano no confirmó oficialmente la motivación del ataque, el hecho ocurrió en el marco de una celebración de Janucá. Desde Israel y la Unión Europea hubo expresiones de condena y mensajes de solidaridad con las víctimas y la comunidad judía en Australia.

Bondi Beach, ubicada en el este de Sídney, es uno de los principales puntos turísticos del país y suele concentrar una gran afluencia de personas, especialmente durante los fines de semana.