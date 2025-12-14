Un adolescente de 15 años fue asesinado de una puñalada a la salida de una fiesta de egresados en el barrio Tupac Amaru–Bicentenario de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando la víctima se retiraba del evento junto a un amigo de 13 años.

Según testigos, ambos jóvenes fueron interceptados en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical, por una patota integrada por varios menores. La agresión fue repentina y, de acuerdo a los relatos recogidos en el lugar, habría estado motivada por disputas territoriales entre sectores barriales.

Durante el ataque, el adolescente de 15 años recibió múltiples heridas de arma blanca. A pesar de estar gravemente herido, logró caminar unos 20 metros antes de desplomarse en la vía pública. Vecinos dieron aviso al SAME, cuyo personal realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos, pero finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

El acompañante de la víctima también sufrió heridas cortantes, aunque se encuentra fuera de peligro. Tras el crimen, se vivieron momentos de confusión en la zona, con numerosos jóvenes huyendo del lugar al advertir la gravedad de la situación.

Con testimonios presenciales y un video que se viralizó en redes sociales, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación desplegaron un operativo en distintos domicilios de Alto Comedero. Como resultado, fueron detenidos dos adolescentes señalados como autores del ataque: una joven de 16 años y un varón de 15.

Además, otros menores de entre 13 y 16 años fueron demorados y trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero, siempre en presencia de sus padres o tutores legales, conforme a la normativa vigente. La causa fue derivada al Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y las imputaciones correspondientes.

La fiscalía también investiga el contexto en el que se realizó la fiesta, incluyendo la autorización de los padres, las medidas de control dentro del domicilio donde se desarrolló el evento y la eventual responsabilidad de los adultos a cargo de los adolescentes presentes.