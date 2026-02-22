Esta semana se formalizó la firma del acta complementaria entre la Municipalidad de Calingasta y la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS), para el dictado de la Diplomatura en Deporte y Gestión de Entidades Deportivas en el departamento.

El acuerdo fue rubricado por el intendente en representación del municipio y por las autoridades de la EUCS, encabezadas por el Esp. Lic. Ángel Pinto, junto al vicedecano Esp. Lic. Oscar Quinteros.

Publicidad

El jefe comunal estuvo acompañado por su equipo de gobierno: el secretario de Gobierno, el secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el secretario de Hacienda, el director de Deportes, la directora de Turismo y Cultura y la coordinadora de Oficios y Carreras de la Municipalidad, quienes respaldaron institucionalmente la iniciativa.

Formación con certificación oficial y modalidad bimodal

La propuesta formativa se desarrollará entre marzo y julio de 2026, bajo modalidad bimodal —combinando instancias presenciales y virtuales— y contará con certificación oficial universitaria.

Publicidad

El objetivo es fortalecer la capacitación de dirigentes, entrenadores y referentes del deporte local, brindándoles herramientas en gestión institucional, planificación, administración y desarrollo de proyectos deportivos. La Municipalidad acompañará y financiará la implementación de la diplomatura, facilitando el acceso a la formación superior en el propio territorio.

Desde el municipio destacaron que la llegada de esta oferta académica representa un paso clave para consolidar políticas públicas vinculadas al deporte como herramienta de inclusión, salud y desarrollo comunitario.

Publicidad

Avanza la Tecnicatura en Análisis Clínicos

En el mismo encuentro también se dialogó sobre el avance de la Tecnicatura en Análisis Clínicos para el departamento. La iniciativa se encuentra en etapa de estudio, adaptación y mejoramiento, sujeta a revisión y aprobación dentro de un modelo que presenta un importante grado de avance para su futura concreción.

El proyecto quedó a consideración de las autoridades pertinentes de la universidad, en el marco de un trabajo conjunto que busca ampliar la oferta educativa en Calingasta, especialmente en áreas vinculadas a la salud.

De este modo, el departamento continúa avanzando en acciones concretas que fortalecen la formación, la salud y el desarrollo educativo, consolidando el vínculo institucional con la universidad pública y promoviendo mayores oportunidades de capacitación para la comunidad.