La crisis deportiva de Newell’s Old Boys escaló a un episodio de violencia este domingo en el predio de Bella Vista, en medio de un clima explosivo tras la derrota por 3-0 ante Banfield y la salida de los entrenadores Favio Orsi y Sergio Gómez.

En la madrugada, un desconocido logró ingresar al complejo y arrojó una bomba molotov contra el automóvil del futbolista Facundo Samuel Guch, lo que provocó fuego en el techo del vehículo, aunque el incendio fue controlado rápidamente y no se registraron heridos. El atacante se dio a la fuga antes de ser identificado por la policía.

Minutos después, una bandera de aproximadamente diez metros con una amenaza explícita hacia el plantel fue colocada en una reja del predio con la leyenda “Ganen o balas para todos”, un mensaje intimidante que generó alarma en la dirigencia y entre los jugadores. El lienzo fue secuestrado por peritos para intentar rastrear pistas que permitan identificar a los autores.

La amenaza que sufrió el plantel de Newell's en 2025. (Archivo)

El violento episodio se produce en un contexto de profunda tensión deportiva. Newell’s acumula una serie de malos resultados en el Liga Profesional de Fútbol, se encuentra comprometido con la permanencia y el club decidió cesar el vínculo con la dupla Orsi-Gómez tras apenas seis partidos sin victorias.

Previo al ataque en el predio, el plantel ya había vivido momentos tensos al regresar a Rosario, con increpaciones de hinchas hacia los futbolistas por los malos resultados y el bajo rendimiento.

Las autoridades de seguridad de Rosario trabajan en la investigación del ingreso al predio, revisan cámaras y buscan determinar cómo el agresor logró vulnerar el perímetro. Por el momento no se han reportado detenciones ni comunicaciones oficiales del club sobre el suceso, aunque la situación encendió las alarmas a pocos días del clásico frente a Rosario Central programado para el 1º de marzo.

La combinación de resultados deportivos adversos y acto de violencia genera un clima de preocupación en el entorno de Newell’s, que busca estabilizar su rumbo en la tabla y evitar que la tensión trascienda aún más allá del ámbito futbolístico.