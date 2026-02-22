Un momento de máxima tensión se vivió este sábado durante una exhibición de automovilismo organizada por Red Bull Racing en San Francisco, Estados Unidos, cuando el monoplaza que conducía el japonés Yuki Tsunoda se incendió abruptamente en plena demostración ante la mirada del público.

El incidente ocurrió en el marco de un show run en las calles de la ciudad, donde Tsunoda estaba manejando el Red Bull RB7 (el auto con el que Sebastian Vettel logró el título mundial en 2011) frente a cientos de aficionados. Tras detenerse luego de realizar maniobras, comenzó a salir una espesa humareda de la parte trasera del vehículo que en cuestión de segundos se convirtió en fuego intenso rodeando el monoplaza.

Alertado por los gritos de los espectadores, Tsunoda no perdió tiempo: apagó el motor y logró abandonar el auto por sus propios medios entre el humo y las llamas sin sufrir lesiones físicas. La rápida evacuación del piloto fue destacada por los presentes y equipos de seguridad, que actuaron inmediatamente para controlar el siniestro.

El video del momento, que se viralizó en redes sociales, muestra cómo las llamas surgieron desde la parte trasera del monoplaza, generando un ambiente de peligro mientras los asistentes observaban con preocupación hasta que el piloto descendió ileso del vehículo.

Ante el susto, los organizadores decidieron cancelar el resto de la exhibición por razones de seguridad, aunque no se reportaron heridos entre el público ni el equipo técnico presente en el evento.

Este episodio marcó la primera aparición pública de Tsunoda desde que perdió su asiento como piloto titular en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y se convirtió en piloto de reserva para Red Bull en 2026. Según medios especializados, no es la primera vez que el japonés experimenta una situación similar durante exhibiciones fuera de los circuitos tradicionales.

Mientras los equipos siguen evaluando las causas técnicas detrás del incendio, las imágenes y el rápido desenlace del incidente quedaron registradas como parte de uno de los momentos más inesperados y dramáticos de una exhibición de automovilismo reciente.