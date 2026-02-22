La Cámara de Diputados de San Juan celebrará el próximo martes la primera sesión extraordinaria del año y, aunque oficialmente se difundió poco sobre el temario, DIARIO HUARPE accedió al orden del día que anticipa un movimiento concreto en la estructura del Poder Judicial: la creación de cinco cargos.

Se trata de dos comunicaciones oficiales remitidas por el Poder Judicial que ingresaron para su tratamiento legislativo y que serán giradas a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Justicia y Hacienda. En conjunto, los expedientes contemplan la ampliación de la planta judicial en distintas circunscripciones de la provincia.

Puntualmente, se debatirá la creación de un cargo de Asesor Oficial de Menores e Incapaces para la Segunda Circunscripción Judicial. También se avanzará en la incorporación de un cargo de Magistrado de Primera Instancia para esa misma circunscripción.

El paquete se completa con dos cargos de Magistrados de Primera Instancia del Fuero de Familia para la Primera Circunscripción Judicial y un cargo de Juez de Paz Letrado. En total, cinco nuevas posiciones que apuntan a reforzar áreas sensibles del sistema judicial, especialmente en materia de Familia y atención a menores.

La discusión llega en un contexto en el que la ampliación del Poder Judicial ya había generado debate político. En septiembre de 2024, la Corte de Justicia provincial remitió a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de 80 cargos —entre funcionarios judiciales, administrativos y técnicos— con el objetivo de fortalecer la implementación del sistema acusatorio.

Sin embargo, aquella iniciativa no fue tratada ni siquiera en comisiones y terminó perdiendo estado parlamentario. En términos formales, eso implica que el proyecto quedó sin vigencia y que, si el máximo tribunal quisiera insistir con esa ampliación estructural, deberá volver a presentar el texto desde cero.

El resto de los temas a debatir

Uno de los puntos centrales será la adenda al convenio firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia. El acuerdo contempla la ejecución de obras estratégicas en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Entre los trabajos previstos figura la intervención en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. Además, se proyectan mejoras en diversos cruces sobre la Ruta Nacional 150, en Iglesia, incluyendo accesos clave como calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (ingreso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (acceso a Pismanta) y calle Paoli.

El segundo tema del orden del día será el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1. Además, incluirá un proyecto de Resolución impulsado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés la realización de las competencias internacionales Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman Full Distance, eventos deportivos que buscan posicionar a la provincia en el calendario internacional.