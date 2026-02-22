La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la calma tras la ola de violencia desatada luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, histórico jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los incidentes se registraron principalmente en el estado de Jalisco y en otras regiones donde el grupo criminal mantiene presencia territorial. Se reportaron bloqueos de rutas, quema de vehículos y enfrentamientos aislados entre fuerzas de seguridad y presuntos integrantes del cartel, en una reacción inmediata tras la confirmación de la muerte del capo.

Desde el Palacio Nacional, Sheinbaum pidió a la ciudadanía “mantener la serenidad” y seguir la información oficial, al tiempo que aseguró que existe coordinación entre el gobierno federal y las administraciones estatales para restablecer el orden. “Las instituciones están trabajando y la mayoría del país continúa con sus actividades habituales”, sostuvo.

El Gabinete de Seguridad reforzó la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional en los puntos más sensibles, mientras se desplegaban operativos para liberar las vías bloqueadas y garantizar la circulación. Las autoridades también instaron a evitar la difusión de rumores en redes sociales, ante el riesgo de generar pánico o desinformación.

La muerte de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en los últimos años. El CJNG era considerado uno de los grupos más poderosos y violentos de México, con influencia en varias entidades y vínculos con redes internacionales de narcotráfico.

Mientras se evalúan las consecuencias del operativo y el posible reacomodamiento interno dentro del cartel, el gobierno mexicano apuesta a contener la escalada y reforzar la presencia estatal en las zonas afectadas, en un escenario que mantiene en alerta a las autoridades y a la población.