Argentina bajó el telón del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista 2026 con una nueva medalla. En la jornada de clausura, la dupla compuesta por Rubén Ramos y Tomás Moyano obtuvo el bronce en la exigente prueba de la Madison, consolidando el buen rendimiento del equipo nacional en el Campeonato Panamericano de Ciclismo en Pista 2026.

La competencia se disputó en el Velódromo de Peñalolén, escenario donde el fondo argentino volvió a mostrar consistencia y estrategia en una de las especialidades más técnicas del ciclismo en pista. Ramos y Moyano lograron sostenerse en la pelea por el podio y aseguraron una presea que coronó una semana de alto nivel.

Publicidad

El balance general para la delegación albiceleste fue ampliamente positivo. Además del bronce en la Madison, Tomás Moyano había alcanzado una histórica medalla de oro en el Ómnium, mientras que Maribel Aguirre y Franco Buchanan sumaron preseas de plata en sus respectivas pruebas, ampliando el medallero argentino.

Desde la Unión Ciclista de la República Argentina destacaron el compromiso, la disciplina y el crecimiento competitivo del plantel, subrayando el trabajo conjunto con el cuerpo técnico y el inicio de un nuevo ciclo deportivo con resultados alentadores.

Publicidad

El desempeño en Chile no solo ratifica el presente del ciclismo argentino en pista, sino que proyecta expectativas firmes de cara a los próximos desafíos continentales e internacionales, con una base sólida de atletas jóvenes y experimentados que mantienen a la Argentina entre los protagonistas del continente.