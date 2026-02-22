Un escándalo sacude el expediente judicial que investiga la titularidad de la mansión de Villa Rosa, en el partido bonaerense de Pilar, atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Esto ocurre justo cuando la Cámara Federal de Casación Penal debe definir si la causa permanece en el fuero Penal Económico o queda en manos del fuero federal de Campana, una decisión que podría influir en el rumbo de la pesquisa.

En el centro de la polémica está el camarista Carlos Mahiques, uno de los tres magistrados que tendrá voto decisivo en la definición de la competencia de la causa. Según versiones que circulan en pasillos judiciales, Mahiques habría celebrado allí mismo su cumpleaños a fines del año pasado en compañía de colegas, fiscales y funcionarios, en medio de autos de alta gama y lujo propios del predio.

El juez negó que esa celebración haya tenido lugar en la mansión investigada, aunque reconoció que “si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?”, y rechazó la necesidad de excusarse del caso. Su defensa sostiene que se trata de cuestiones de carácter privado que no afectan su imparcialidad en el proceso.

La causa gira en torno a una propiedad valuada en más de 20 millones de dólares con helipuerto, pista ecuestre, galpones y una colección de autos de lujo encontrados durante los allanamientos, y sobre la cual pesan sospechas de presunto lavado de activos y vínculos con el entorno del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Los acusados buscan que la investigación se lleve adelante en la justicia federal de Campana, mientras que los fiscales pretenden mantenerla en el fuero en lo Penal Económico por el avance de las medidas patrimoniales ya dispuestas.

La revelación sobre el supuesto festejo en el predio generó pedidos de excusación y fuertes críticas de referentes políticos y jurídicos, que ponen en duda la ética judicial del magistrado ante un expediente tan sensible. Mahiques, sin embargo, ha rechazado apartarse del expediente y sostuvo que su actuación se rige por la ley y sus fallos.

La definición de la Cámara Casación será clave para el futuro de la investigación, que podría incluir apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si persisten las discrepancias sobre la competencia del fuero.

Este episodio se suma al amplio entramado judicial y político que viene generando la investigación sobre la mansión de Pilar, en la que también están implicados altos dirigentes de la AFA y posibles maniobras de ocultamiento patrimonial que las autoridades intentan esclarecer.