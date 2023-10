Luego de que a primera hora de este martes la vereda del departamento de Hidráulica de San Juan amaneciera cubierta por una importante cantidad de "bloques de sangre", que eran hielos rojos derritiéndose, la directora del organismo, Guadalupe López, se refirió al hecho y dijo estar sorprendida, pero lo minimizó al asegurar que se trató de una manifestación pacífica.

"Estoy sorprendida de la forma de la manifestación. Tratando de poder leer el comunicado del código QR. Nadie ha visto nada, no sabría qué decirles. Es una manifestación pacífica de lo que significa el recurso para todos los usuarios", expresó López en AM 1020.

A su vez, la funcionaria confirmó que será un tema incluido en la agenda del día. "Los martes tenemos reunión de consejo y vienen los representantes de los regantes. Pensé que podría haber alguien con quien dialogar, pero no había nadie. Por lo tanto, no hay mucho para responder", agregó.

En este sentido, López explicó que no hubo necesidad de llamar a las autoridades, ya que la situación no representaba un peligro para nadie. "De golpe apareció todo esto, estaban los sticker con QR que hablan de una modificación del Código de Agua y la necesidad de respetar el recurso para toda la población, por eso no hizo falta que intervenga la Policía", indicó.

Vale destacar que esta situación se da en medio del conflicto que se desarrolló desde hace unas semanas luego de las declaraciones del presidente de la Junta de Riego de Chimbas y de la Federación de Viñateros de San Juan, Eduardo Garcés, pidiendo que la conducción del departamento de Hidráulica, quede en manos de un hombre para el año 2024.

Se presume que los bloques de hielo de color rojo fueron colocados a primera hora de la mañana de este martes 31 de octubre, coincidiendo con la celebración de Halloween, por lo que no se descarta que se haya aprovechado la fecha para llevar adelante la llamativa protesta que sorprendió tanto a los trabajadores del lugar como la gente que pasaba por el lugar.