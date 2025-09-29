Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de electricista de equipos pesados y livianos en su taller central. La convocatoria está dirigida a técnicos con experiencia comprobada en diagnóstico, reparación y mantenimiento de maquinarias.

Entre las funciones principales, se destacan el uso de herramientas de medición y diagnóstico, lectura de códigos de fallas en tableros, reparación de fallas en equipos pesados y ejecución de mantenimientos preventivos, correctivos y generales de diferentes maquinarias.

Los requisitos incluyen conocimientos en máquinas viales, sistemas electrónicos de inyección, sensores y controladores, además del uso de herramientas de diagnóstico y lectura de códigos de fallas en tableros. También se solicita experiencia en electricidad domiciliaria, tableros de comando, arranques estrella-triángulo, sistemas de protecciones eléctricas y conexión de grupos generadores.

Como condiciones excluyentes, los postulantes deberán contar con carnet de conducir vigente y presentar certificado de buena conducta.

Quienes estén interesados deberán enviar su CV con referencias al correo electrónico rrhh@mapal.com.ar, indicando en el asunto: Electricista de equipos pesados y livianos para taller central.