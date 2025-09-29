Provinciales > Oferta laboral
La empresa Mapal busca sumar electricista a su taller central
POR REDACCIÓN
Una importante empresa lanzó una búsqueda laboral para cubrir el puesto de electricista de equipos pesados y livianos en su taller central. La convocatoria está dirigida a técnicos con experiencia comprobada en diagnóstico, reparación y mantenimiento de maquinarias.
Entre las funciones principales, se destacan el uso de herramientas de medición y diagnóstico, lectura de códigos de fallas en tableros, reparación de fallas en equipos pesados y ejecución de mantenimientos preventivos, correctivos y generales de diferentes maquinarias.
Los requisitos incluyen conocimientos en máquinas viales, sistemas electrónicos de inyección, sensores y controladores, además del uso de herramientas de diagnóstico y lectura de códigos de fallas en tableros. También se solicita experiencia en electricidad domiciliaria, tableros de comando, arranques estrella-triángulo, sistemas de protecciones eléctricas y conexión de grupos generadores.
Como condiciones excluyentes, los postulantes deberán contar con carnet de conducir vigente y presentar certificado de buena conducta.
Quienes estén interesados deberán enviar su CV con referencias al correo electrónico rrhh@mapal.com.ar, indicando en el asunto: Electricista de equipos pesados y livianos para taller central.
El Presidente encabezará un acto este lunes en Ushuaia para respaldar a los postulantes de La Libertad Avanza rumbo a los comicios legislativos del 26 de octubre. Su visita se da en un contexto de fuerte disputa política local tras haber sido declarado “persona no grata” en la capital fueguina por sus dichos sobre Malvinas.
Un grupo de legisladores presentó un proyecto de resolución para que el Ejecutivo detalle cómo se controla la aplicación de la Ley Martínez Raymonda, que regula las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior. El pedido surge tras la liquidación récord de 7.000 millones de dólares en apenas tres días, bajo el régimen de retenciones cero.
La Selección juvenil dirigida por Diego Placente se impuso 3-1 a Cuba en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile. El equipo jugó con un hombre menos desde los diez minutos y debió recurrir a un gran esfuerzo colectivo. Los goles fueron de Alejo Sarco, en dos ocasiones, y de Ian Subiabre.
El gobernador bonaerense exigió al Presidente que articule junto a las provincias una estrategia nacional contra el narcotráfico, con inversión en medios, tecnología y agentes. Fue tras el triple crimen en Florencio Varela, donde también respondió a las críticas del Gobierno y apuntó contra Patricia Bullrich.
Tras la viralización de un video donde alumnos de una escuela de Canning, junto a un coordinador, entonaron cánticos antisemitas durante su viaje de egresados en Bariloche desató indignación en la sociedad, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas presentó una denuncia judicial y exigió sanciones.
El Secretario de Seguridad, Enrique Delgado, dio respuesta a los vecinos de Zonda luego de dos años de espera por la garita. La nueva Unidad Operativa se complementará con la colocación inmediata de cámaras estratégicas, mientras se recuerda el exitoso operativo que desarticuló una banda dedicada al robo de aires acondicionados.