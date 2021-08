Estuvo por abandonar enfermería, pero un gran acto de solidaridad salvó su sueño

En una nota de DIARIO HUARPE Nahír Díaz, sanjuanina de 19 años, contó la preocupante situación que vivía por una deuda que ponía en riesgo su sueño de ser enfermera. A través de esa publicación conoció a su “madrina de estudios”. Una mujer, conmovida con la situación, pagó el dinero que la joven debía en el instituto para que pueda continuar con sus estudios. También recibió ayuda de más personas.

“La nota fue en un momento justo. Ese lunes había ido a rendir y me dijeron que no podía hacerlo por la deuda. Llegué a mi casa y le dije a mi mamá que me iba a dar de baja en el instituto porque no podemos pagarlo. Ella me dijo ‘Dios va a proveer’. A la media hora salió la publicación. Yo no me esperaba nada de nadie, pero me sorprendieron”, contó Nahir a este medio.

La joven debía $18.000 al Instituto Superior Cuyano, establecimiento donde estudia enfermería, la carrera de sus anhelos. Optó por la educación privada porque para cursar en la Universidad Nacional de San Juan tenía que pasar el día fuera de su casa. Sin embargo, no contaba con los ingresos necesarios para pagarse la carrera y empezó a vender semitas, pizzetas y semillas con el fin de recaudar dinero.

Su emprendimiento “Comidas para el hogar” funcionó por un tiempo, pero cuando llegó la pandemia las ventas cesaron y comenzó a contraer la deuda. En el instituto la dejaron estudiar aunque no podía pagar, pero no podía rendir materias y por eso acudió a la solidaridad.

Nahir pidió a los sanjuaninos que le compren productos, y, tras la nota, logró una gran cantidad de ventas. Pero lo impensado fue que una mujer, cuya identidad no quiere revelar, la invitó a tomar un café y, tras conocerla, fue al instituto a saldarle la totalidad de su deuda. La llama su “madrina de estudios”.

Por otro lado, un hombre le pidió su CBU para hacerle una transferencia con la que pudo pagar la cuota de agosto. “Yo no lo puedo creer. No me esperaba que existieran personas así en este mundo y ellos me depositaron como si me conocieran de toda la vida. Les doy muchas gracias. Gracias a ellos yo realmente pude salir adelante”, dijo la joven en referencia a quienes le dieron la oportunidad.

Asimismo, la joven estudiante agradeció a las personas que le compraron, a su novio Oscar Andrada y a las familias Díaz – Ríos, por ayudarla en el día a día. “Les agradezco a todos. Estoy muy feliz de poder seguir estudiando. Gracias a Dios vamos adelante”, cerró Nahir.