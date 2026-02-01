Una delegación de Bomberos de Chile visitó el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento en el marco de gestiones institucionales destinadas a fortalecer los vínculos de cooperación y el trabajo conjunto entre ambas instituciones.

La comitiva fue recibida por la Comisión Directiva, presidida por Matías Ottenhsimer, junto al Jefe del Cuerpo Activo, Daniel Cachi, y personal del cuartel local. La visita se concretó como resultado de gestiones previas orientadas al intercambio institucional y operativo.

El grupo visitante estuvo integrado por el Director Ejecutivo de la Fundación Bomberos de Chile, Cristian Martínez; el Comandante del Cuerpo de Bomberos de La Serena, Felipe Jeraldo; la Jefa de Operaciones de la Regional Coquimbo, Rina Oyanader, además de voluntarios.

Durante el encuentro, se realizó una donación de equipamiento que incluyó seis equipos estructurales completos como chaquetón, jardinera y botas, cascos F1, herramientas Halligan y hachas. Los elementos fueron incorporados al servicio operativo de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento.

Parte del equipamiento donado por la delegación chilena.

Según se informó, este primer acercamiento institucional permitirá avanzar en futuras acciones conjuntas vinculadas a la capacitación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del servicio de emergencia en la región.