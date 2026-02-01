Departamentales > Cooperación bomberil
Bomberos de Chile visitaron y donaron equipamiento al cuartel de Sarmiento
POR REDACCIÓN
Una delegación de Bomberos de Chile visitó el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento en el marco de gestiones institucionales destinadas a fortalecer los vínculos de cooperación y el trabajo conjunto entre ambas instituciones.
La comitiva fue recibida por la Comisión Directiva, presidida por Matías Ottenhsimer, junto al Jefe del Cuerpo Activo, Daniel Cachi, y personal del cuartel local. La visita se concretó como resultado de gestiones previas orientadas al intercambio institucional y operativo.
El grupo visitante estuvo integrado por el Director Ejecutivo de la Fundación Bomberos de Chile, Cristian Martínez; el Comandante del Cuerpo de Bomberos de La Serena, Felipe Jeraldo; la Jefa de Operaciones de la Regional Coquimbo, Rina Oyanader, además de voluntarios.
Durante el encuentro, se realizó una donación de equipamiento que incluyó seis equipos estructurales completos como chaquetón, jardinera y botas, cascos F1, herramientas Halligan y hachas. Los elementos fueron incorporados al servicio operativo de los Bomberos Voluntarios de Sarmiento.
Según se informó, este primer acercamiento institucional permitirá avanzar en futuras acciones conjuntas vinculadas a la capacitación, el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del servicio de emergencia en la región.