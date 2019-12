La FIFA le reclama a Blatter y Platini la devolución de dos millones de francos suizos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Comité de Gobierno de la FIFA recomendó realizar acciones legales contra el ex presidente de la entidad, Joseph Blatter, y al ex vicepresidente Michel Platini para que devuelvan dos millones de francos suizos que el suizo pagó en 2011 en concepto de honorarios al ex volante del seleccionado francés.



El Comité adoptó la resolución por unanimidad para emprender las pasos necesarios para asegurar la devolución del dinero con intereses y con impuestos, según confirmó hoy EFE.



Blatter, durante su presidencia (1998-2015) aprobó el 18 de enero de 2011 un pago a Platini, su asesor entre 1999 y 2002, transferido por la FIFA a una cuenta bancaria del ex jugador de Juventus de Italia, según el ente que regula el fútbol mundial.



El Comité de Gobierno consideró que el pago no tenía base contractual, por lo que es indebido y contrario al código de ética de la organización.