La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, y el Ministerio Público Fiscal firmaron un acta compromiso, por la cual los miembros de Fiscalía podrán utilizar la app CISEM 911, luego de ser capacitados por personal técnico perteneciente al organismo de seguridad.

De esta manera, los fiscales tendrán herramientas para el uso en los casos de violencia de género o intrafamiliar, como así también para cualquier otro tipo de emergencia. El acuerdo fue rubricado por el secretario de Estado de Seguridad, Carlos Munisaga y el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani.

Munisaga, destacó que esto “es un hecho más del trabajo en conjunto que llevamos adelante y que hemos podido consolidar como una nueva cultura de trabajo entre el Ministerio Público Fiscal, la Policía de San Juan y las distintas áreas del sistema de seguridad de la provincia que están a cargo de la Secretaría de Estado”.

Además, resaltó que la app Cisem 911 es una de las herramientas tecnológicas “que hemos desarrollado y que está a disposición de la comunidad, para dar respuesta inmediata y coordinar el auxilio tanto para la prevención, ante la amenaza o ante la presunción de una emergencia”.

Asimismo, sobre el acuerdo, el secretario de Seguridad señaló que “le brindamos la herramienta al Ministerio Público Fiscal para que también pueda colaborar con nosotros en la prevención porque cuando un fiscal sugiere a una víctima la utilización de estas herramientas para prevenir acontecimientos, está contribuyendo con todo el sistema de seguridad”.

Por su parte, el fiscal general Eduardo Quattropani, subrayó sobre el profundo cambio cultural que el sistema ha generado: “Yo voy a seguir repitiendo hasta el cansancio que toda esta máquina que hay acá, todo este personal profesional, idóneo, capacitado, todas las inversiones que se hacen no tendrían ningún sentido, si no habría de por medio un cambio cultural, si no hubiera un cambio de cabeza, si no hubiera un cambio de pensamiento. Y la verdad que lo que estamos viviendo es un profundo cambio cultural que desgraciadamente no se ve todos los días”.

Continuó explicando que este acuerdo “es fruto de la necesidad de Cavig; Anivi, Especiales, pero la verdad que es fruto de la conversación del Secretario de Seguridad con un Fiscal Coordinador y en 24 horas nos pusimos de acuerdo y acá lo estamos firmando”.

Por último, recalcó el trabajo conjunto que se lleva adelante con la Policía de San Juan “desde el primer día les he dicho a los Fiscales: investiga la Policía, ustedes dirigen, ustedes supervisan la investigación, pero los que están preparados para investigar es la policía”.