La hija de una de las cauceteras con coronavirus: "Yo sólo pido por su salud y para que no les toque a ustedes"

El departamento Caucete sigue viviendo una compleja situación que mantiene atentos a todos sus habitantes como a la provincia entera, tras la confirmación primero de 4 casos positivos de coronavirus registrados este miércoles y 9 más confirmados por la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando, en la mañana de hoy.

A través de las redes sociales, la hija de una de las cauceteras infectadas y actualmente internada en el hospital Guillermo Rawson, se expresó y pidió por la recuperación de su madre como de los demás afectados por la enfermedad.

"Todos ustedes que se ríen, que publican estados, que comparten imágenes, audios, que hablan, inventan y critican. Obvio que de los burros no se puede esperar más que una patada pero bueno esto es así. Son lo que demuestran ser, demás está expresarlo", afirmó la joven en alusión a quienes aprovecharon la aparición de nuevos casos de Covid-19 para compartir fake news y memes.

La caucetera agregó: "Yo sólo pido por su salud y para que no les toque a ustedes. Pido por mi mamá, por toda mi familia, amigos, conocidos, por demás familias que se encuentran en esta misma situación de mierda que en un abrir y cerrar de ojos nos tocó vivir".

Finalmente, dijo no pedir "solidaridad, respeto, ni empatía" porque "explicaciones no le debemos a nadie". "Sólo queda rezar, esperar y cuidarse para que ustedes los taaan graciosos no les toque pasar por esto, que Dios los proteja", culminó su posteo.