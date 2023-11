Tal como lo viene haciendo desde octubre del año pasado, el equipo del proyecto “Agua, guía para entender la Sequía”, de DIARIO HUARPE, se trasladó a otro de los departamentos alejados de San Juan para compartir con estudiantes, profesores y vecinos de la zona la charla sobre una de las problemáticas que, desde hace años, la provincia está sufriendo: la crisis hídrica.

“Lo compartido fue muy importante, muy necesario”, dijo Carlos Mercado, director de la escuela Agrotécnica Ejército Argentino. “Este es un tema muy sensible para San Juan y más para Valle Fértil, ya que nosotros dependemos de otro ciclo hidrológico”. Luego agregó: “Es como que, la sequía se está extendiendo, a tal punto de que está ya afectando la distribución poblacional y productiva del Valle”.

DIARIO HUARPE llevó al este sanjuanino 600 revistas, proyectó el documental y después hubo debate sobre la crisis hídrica, la exploración minera que se está desarrollando en el departamento, las problemáticas climáticas y ambientales que se están presentando en el planeta.

“Fue muy impactante desde que empezaron a hablar", dijo Liz González, alumna de la Agrotécnica, "porque todo es cierto, todo lo que nos está pasando, es cierto. Realmente no pensábamos que estaba tan así todo. Desperdiciamos mucha agua, muchísima agua y no nos estamos dando cuenta. Mucha gente es ignorante, no sabe cómo, ni el mal uso que hacen del agua”.

Con las charlas, la revista y el documental, DIARIO HUARPE busca visibilizar la realidad en la que se encuentra la provincia y de paso, poner en discusión esta temática entre las nuevas generaciones, haciendo énfasis en la importancia que tiene el agua como recurso vital. Y más en Valle Fértil, ya que este departamento tiene un sistema hidrológico distinto al resto de los departamentos de la provincia de San Juan.

Si bien, el departamento de Vallé Fértil es el distinto de San Juan por su verde geografía serrana y sus ríos que serpentean por entre las quebradas, este departamento es el único de los 19 de la provincia que depende de las lluvias para tener agua.

Valle Fértil está ubicado al este de la provincia, a 250 km de la ciudad de San Juan, y forma parte de la conformación geológica de las Sierras Pampeanas, que contiene al conjunto de sierras que se extienden en el centro oeste del país, de norte a sur, a través de siete provincias: Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba y San Luis. Por lo tanto, pertenece al ciclo hidrológico del centro del país, donde las lluvias son más abundantes y permiten mantener el ecosistema serrano. No obstante, sus pobladores cuentan que en los últimos años, los caudales de sus ríos han disminuido considerablemente.

“En Valle Fértil hace como dos años que no tenemos lluvias abundantes. Y eso repercute en que las represas no están llenas, y genere un problema grave para las familias de nuestro departamento”, contó González, alumna de la Agrotécnica.

Por su parte, Matías Sánchez, profesor de la escuela, manifestó: “Creo que la sociedad no está a la altura de la situación que estamos atravesando y mucho menos de lo que se viene”. “Esa falta de conciencia hace que hagamos muchas cosas en piloto automático y no estamos pensando lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos, todo el tiempo, es un uso de recursos, que estamos mal utilizando, y que son finitos y que cada vez son más escasos”.

Polémica minera departamental

En la charla también salió el tema de las exploraciones mineras que desde el mes de agosto se están haciendo en las Sierras Pampeanas, más precisamente en el Cerro La Huerta, localidad de Marayes (límite entre los departamentos Valle Fértil y Caucete), en el terreno geológico que es el área natural protegida más grande de San Juan.

El debate rondó en la importancia de la funcionalidad que cumplen las sierras y los bosques nativos de Valle Fértil, como captores del agua que cae de la lluvia y que luego se transforman en los diferentes ríos que bañan a todo el Valle.

“Creo que tenemos que tomar conciencia de esta realidad y sí o sí poner en la balanza qué es lo más importante en y para nuestro Valle", dijo Ariel Elizondo, otro de los profesores de la escuela. "Y principalmente para cuidar y proteger nuestra agua, que es sumamente escasa y que depende de un sistema hidrológico muy sensible”.

La charla debate se realizó en el salón de acto de la escuela agrotécnica y el número de asistentes rondó las 200 personas.

"Como mensaje final, diría que tomemos consciencia como seres humanos de las macanas que estamos cometiendo. Porque si bien es cierto que la situación es muy grave, estamos a tiempo de revertirla, pero en serio, por el futuro de las nuevas generaciones”, concluyó el director de la escuela.

Vale recordar que, desde el mes de octubre del año pasado, DIARIO HUARPE ya lleva más de 80 escuelas visitadas y distribuidas más de 20.000 revistas entre los estudiantes del nivel primario, secundario y terciario de San Juan.

La charla en frases

Carlos Mercado, director

“Yo desde chico viví en fincas y no teníamos agua de la red, sino de pozo, y por eso siempre fui muy consiente y agradecido por esa agua que salía por la canilla. Pero, lamentablemente, esa importancia que tiene eso, no lo veo en las zonas urbanas, y de ahí, me parece, viene el mal uso. Porque no puede ser que estemos gastando casi mil litros de agua por día, por persona”.

Joaquín Ibaceta, alumno

“Y… a mí este tema me da cierta impotencia, porque, realmente, no sé lo que le pasa por la mente a las demás personas que no toman dimensión de esta problemática. Por momentos me siento solo, pero hoy he visto que somos más los que estamos preocupados por el tema ambiental”.

Lautaro Ortiz, alumno

“A mí me preocupa mucho que vengan de otros lados a llevarse nuestros recursos, sin tener en cuenta los impactos que pueden dejar en nuestro departamento, en la flora y la fauna”.

Liz Gonzalez, alumna

Nosotros somos el cambio. Hay muchas cosas hoy en día que es justamente por nosotros por la juventud que hay en todo el país.

Matías Sánchez, profesor

“Ante esta realidad de que los fenómenos climáticos son cada vez más intensos y extensos, vemos que la actividad agropecuaria en general tiene que replantearse toda la tecnología y las técnicas a aplicar. Y como seres humanos tenemos que empezar a pensar ya no en objetivos personales, sino colectivos, comunitarios”.