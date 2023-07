La influencer que hizo toples en una pelea de boxeo no volverá a subirse a un ring

El sábado que pasó, Daniella Hemsley ganó en un combate de boxeo e hizo toples en el festejo. En un evento de Kingpyn en Dublín, llevó a cabo una celebración poco habitual y terminó en boca de todos. Como era de esperarse, muchos la elogiaron, pero también recibió todo tipo de criticas. En las últimas horas, la propia compañía se expresó y dejó en claro lo que ocurrirá con ella a continuación.

Desde la competencia no pasaron por alto los hechos y rápidamente sacaron un comunicado por lo sucedido. "A medida que nos esforzamos por brindarles a los fanáticos los mejores eventos de boxeo de influencers posibles, aceptamos que el incidente posterior a la pelea del sábado pudo haber ofendido a algunos espectadores y apreciamos que este incidente no cumplió con los estándares esperados de las noches de pelea de Kingpyn", indicaron.

Publicidad

"Nos disculpamos totalmente con cualquier persona molesta durante la transmisión. La peleadora involucrada en el incidente no aparecerá en el evento final y decidió tomarse un tiempo fuera del boxeo. Ahora centraremos la atención en las finales de Kingpyn, con todos nosotros más decididos que nunca a celebrar la mayor noche de boxeo de influencers y mostrar lo mejor del deporte que todos amamos", cerraron, tras el accionar de Daniella Hemsley.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Enojo en el mundo del boxeo

Tras el hecho viral, Eddie Hearn, reconocido empresario y promotor del boxeo, habló con con Boxing Social y afirmó: "Mi opinión es que lo odio. Lo odio. Hemos trabajado muy duro para que las mujeres en el boxeo sean respetadas por su capacidad, por sus méritos, por su arduo trabajo. Una cosa que debemos entender es que eso no es boxeo. Eso hay que empujarlo. Todas esas cosas: Misfits, Kingpyn, todas esas cosas. Debe alejarse tanto del boxeo profesional, y realmente necesitamos desvincularnos de lo que es".

"Hace grandes números. es entretenimiento Son todas esas cosas, y lo que vimos allí con Hemsley. Para mí, lo que estoy tratando de hacer y lo que hemos estado haciendo durante años y años, los sacrificios que la gente ha hecho para ser respetada, nuevamente, no es boxeo. Pero al mismo tiempo, creo que es más un reflejo de la sociedad que un reflejo de lo bueno o lo malo del boxeo. No me gusta", sentenció Eddie sobre el boxeo de influencers.