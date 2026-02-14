Publicidad
Llegará una reliquia sagrada para venerar al Santo Cura Brochero

Desde este lunes, a las 20 hs. habrá una misa de sanación en China donde se venerará y bendecirá la pieza sagrada en honor al santo.

POR REDACCIÓN

14 de febrero de 2026
Lozano oficiará una misa de sanación para honrar al santo Cura Brochero para toda la comunidad.

El Centro Evangelizador  Santo Cura Brochero de San Juan, que se encuentra en Chimbas, recibió de manos del arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, una reliquia de primer grado, en este caso un hueso del santo enviado desde el Santuario de Córdoba.

Se trata de un fragmento de hueso del santo enviado desde el Santuario de Santo Cura Brochero en Córdoba. Las reliquias de primer grado son consideradas de especial valor para la Iglesia Católica, ya que corresponden a partes del cuerpo del santo.

Desde el centro evangelizador destacaron que este acontecimiento representa un momento de profunda significación espiritual para la comunidad devota del Cura Brochero en San Juan.

Este lunes 16 de febrero, a las 20 hs., se celebrará una misa de sanación donde la reliquia será venerada y se impartirá la bendición a los fieles que asistan. La ceremonia se realizará en el centro de devoción ubicado en la intersección de calle Necochea y Rodríguez Este, en Chimbas.

Se espera una importante concurrencia de creyentes que podrán acercarse para participar de la celebración y recibir la bendición con la reliquia recientemente llegada a la provincia.

 

