Provinciales > Arzobispado de San Juan
Llegará una reliquia sagrada para venerar al Santo Cura Brochero
POR REDACCIÓN
El Centro Evangelizador Santo Cura Brochero de San Juan, que se encuentra en Chimbas, recibió de manos del arzobispo de San Juan de Cuyo, Jorge Lozano, una reliquia de primer grado, en este caso un hueso del santo enviado desde el Santuario de Córdoba.
Se trata de un fragmento de hueso del santo enviado desde el Santuario de Santo Cura Brochero en Córdoba. Las reliquias de primer grado son consideradas de especial valor para la Iglesia Católica, ya que corresponden a partes del cuerpo del santo.
Desde el centro evangelizador destacaron que este acontecimiento representa un momento de profunda significación espiritual para la comunidad devota del Cura Brochero en San Juan.
Este lunes 16 de febrero, a las 20 hs., se celebrará una misa de sanación donde la reliquia será venerada y se impartirá la bendición a los fieles que asistan. La ceremonia se realizará en el centro de devoción ubicado en la intersección de calle Necochea y Rodríguez Este, en Chimbas.
Se espera una importante concurrencia de creyentes que podrán acercarse para participar de la celebración y recibir la bendición con la reliquia recientemente llegada a la provincia.