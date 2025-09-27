La Sala III de la Cámara Civil y Comercial confirmó que Cristina Kirchner no tendrá que pagar los $22.300 millones que exigía la demanda civil por la Causa Vialidad, promovida por el Estado en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión judicial se basó en la caducidad de la instancia, tras constatar que el último acto impulsorio de la causa se registró el 17 de marzo de 2023.

Cristina Kirchner, quien cumple arresto domiciliario por una pena de seis años de prisión, igualmente debe responder con sus bienes por el perjuicio ocasionado al Estado, al igual que los otros condenados en la causa. Sin embargo, la demanda civil que buscaba un resarcimiento económico por los supuestos daños al Estado quedó desestimada.

Los magistrados remarcaron que “la parte que promueve un proceso asume la carga de urgir su desarrollo”, confirmando la caducidad del reclamo económico. En disidencia, la jueza Florencia Nallar señaló que la caducidad solo busca evitar la prolongación indefinida de los juicios, pero no impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito.

Tras la resolución, Cristina Kirchner publicó un extenso comunicado en X (ex Twitter) criticando al presidente Javier Milei y destacando que la situación económica, incluida la reciente reunión de Milei con Donald Trump, confirma lo que ella había advertido sobre la gestión del dólar y las finanzas del país.

