La ministra García pidió a la oposición que acompañe la sanción de la ley impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, pidió hoy a la oposición que acompañe la sanción de la ley impositiva que se tratará hoy en la Legislatura bonaerense, y recordó que la ex gobernadora María Eugenia Vidal "se comprometió a ayudar a Axel Kicillof en los primeros meses de gestión".



"Tuvimos desde los primeros días de discusión de la ley unos diez interlocutores. Una vez que María Eugenia Vidal se fue al exterior, y el ex jefe de Gabinete (Federico Salvai) también, empezó a pasar que no encontrábamos quién hablaba por la oposición", dijo García en declaraciones formuladas a radio Nacional.



Destacó que luego "aparecieron como interlocutores algunos intendentes, como Jorge Macri (Vicente López), pero nosotros priorizamos la postura de los jefes de bloque de la oposición", y recordó que en el Senado "Cambiemos decidió no bajar a sesionar y ahora se acordó la instancia del ingreso de la ley por la Cámara de Diputados".



"Retomamos las conversaciones con los presidentes de ambas cámaras y los jefes de los bloques opositores, ellos sugirieron una contrapropuesta, y de los diez puntos que nos plantearon se sumaron nueve", expuso, y planteó que "ayer nos volvimos a reunir con las autoridades legislativas e ingresó la ley a para su tratamiento hoy en Diputados, y luego su pase al Senado".



"No debería haber problemas porque las sugerencias (de la oposición) fueron tomados por el gobernador, pese a que hubieron puntos con los que el gobernador no estuvo de acuerdo", analizó.



Cuestionó que la oposición "confronte" las iniciativas del gobernador, "siendo que la ex gobernadora María Eugenia Vidal en todos los programas de televisión se comprometió a ayudar a Kicillof en los primeros meses de gestión entendiendo que no tenemos número en el Senado".



"Ellos planteaban una brutal defensa de los sectores más acomodados de la provincia en el Inmobiliario tanto urbano como rural, cuando este es un impuesto progresivo", evaluó, y graficó que "para que se les aumente sólo el 15% a los sectores más humildes y a los productores que tienen más dificultad como los tamberos, hay que ampliar el segmento del aumento en los sectores que tienen propiedades y campos de alto costo".



La funcionaria remarcó sentirse "sorprendida" por la actitud de la oposición, a la que dijo haber visto "levantar la mano a favor del aumento de luz y del revalúo inmobiliario del 1.000 por ciento" y manifestó que "es extraño que hoy el discurso sea 'queremos defender a la clase media'".



"En privado ellos reconocen el estado de emergencia en el que dejaron la provincia. Nadie les dice que estén de acuerdo con todo lo que planteamos, pero que tengan responsabilidad, que vengan a trabajar el mes de enero, se sienten en la banca y discutan", culminó.