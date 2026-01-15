En el marco de un nuevo aniversario del terremoto del 15 de enero de 1944, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan realizó un emotivo acto conmemorativo en el Museo de la Historia Urbana. A 82 años de la tragedia, se rindió homenaje a las víctimas, se reafirmó el compromiso con la memoria colectiva y se destacó la resiliencia de un pueblo que supo reconstruirse desde los escombros.

Durante la ceremonia se puso en valor el trabajo artesanal de la pareja sanjuanina que dio origen a “Fotos Carmona”. El joven fotógrafo Américo Marcelo Carmona retrató con su cácoloreado, dando lugar a imágenes inéditas que hoy constituyen verdaderas obras artísticas y un valioso testimonio histórico.

El terremoto dejó un saldo devastador: alrededor de 10.000 personas fallecidas y más de 20.000 heridos. En ese contexto, la intendenta de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, brindó un mensaje en el que recordó que “más del 80 % de la Ciudad quedó destruida. El impacto no fue solo material: el terremoto quebró una forma de habitar, de construir y de pensar la Ciudad”.

Asimismo, subrayó que, a partir de ese momento, “San Juan se convirtió en un caso paradigmático a nivel mundial en planificación urbana y construcción antisísmica”, y remarcó que la provincia no volvió a ser la misma, sino que se transformó. “La historia de San Juan no es solo la del desastre, es sobre todo la de la reconstrucción sostenida en el tiempo”, expresó.

En su discurso, Laciar señaló que “la resiliencia es una práctica cotidiana” y sostuvo que reconstruir hoy “no significa volver a levantar escombros, sino seguir fortaleciendo la Ciudad y adaptarla a nuevos desafíos”. Además, destacó el rol de la Capital como “ejemplo, motor y referencia del espíritu sanjuanino que no se detiene”.

Como gesto de reflexión y unidad, los presentes participaron de un momento de profunda emoción acompañado por una melodía interpretada en violín por el músico Esteban Ferrés. Luego, se realizó el tradicional encendido de velas en recuerdo de quienes perdieron la vida en aquella tragedia.

El encuentro concluyó con la invitación a recorrer la muestra “Memoria, Respeto y Homenaje”, una propuesta que reafirma el valor de la memoria colectiva y el orgullo de un pueblo que supo transformarse y crecer a partir de la adversidad.