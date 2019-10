La novia del rugbier detenido por agredir a su hija: "Todo se cae por su propio peso, amor"

Tras la denuncia en la Policía y posterior detención del rugbier y médico Juan José de la Plata, acusado de agredir con quince cintazos a su hija de trece años en su casa de barrio ATSA IV, en Rivadavia, su novia salió a defenderlo en redes sociales. En su cuenta personal de Facebook describió como persona al acusado de violencia familiar y dio una descripción totalmente opuesta a la que sospecha la Justicia.

"Mi amor, mi compañero, el mejor marido sin papeles que se puede tener. El padrazo, el mejor entrenador, el atento, el mejor médico, mi compañero de ruta. Pronto se acabaran las mentiras, todo cae por su propio peso amor. Te amo y acá voy a estar. Sé lo que sos, no tengo dudas. Te amo, te necesito y esto nos hace más fuerte que nunca. Nada nos va a romper. Porque nacimos fuertes, no me bajes la cabeza pichón mío. Que no me cabe en el cuerpo tanta angustia.. Esto también pasará mi amor", escribió en el primer párrafo de su posteo.

La expareja del hombre y mamá de su hija lo denunció por haberle pegado a la menor al menos quince veces con un cinto. El médico legista constató las lesiones. Esto y la presentación de unas fotografías de las heridas de la nena fueron suficientes para que el titular del Primer Juzgado Correccional pidiera la detención del deportista y profesional de la salud.

De la Plata está ahora imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y se encuentra detenido en el Penal de Chimbas hasta que el juez resuelva su situación procesal.