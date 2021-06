La nueva presencialidad voluntaria explicada: lo que deberán hacer padres, docentes y alumnos

Desde el próximo lunes y por tres semanas, los estudiantes sanjuaninos volverán a las clases presenciales pero siempre y cuando así lo decidan ellos y sus padres. Pero para la implementación correcta es importante que los actores de las escuelas estén al tanto de cómo funcionará esta modalidad. Ana Rodríguez, técnica pedagógica del Ministerio de Eduación, explicó a DIARIO HUARPE cuáles son los puntos que deberán tener en cuenta docentes, padres y alumnos.

La funcionaria explicó que la presencialidad cuidada seguirá funcionando en cuanto a modalidad educativa prácticamente igual que antes del confinamiento. Los alumnos estarán divididos en las mismas burbujas que antes y mientras una estará en las aulas de forma presencial, la otra u otras (en el caso de escuelas más populosas), permanecerán en sus casas.

Los alumnos de las burbujas presenciales que quieran, podrán optar por no asistir a las aulas y seguir trabajando con las guías desde sus casas. Esto, explicó Rodríguez, es lo que hará que los docentes no tengan el doble de trabajo, ya que lo mismo que enviarán a las burbujas a distancia irá para los que hayan decidido no ser presenciales.

Pero para acceder a la presencialidad voluntaria la familia deberá completar otro paso: presentar en la escuela un nota firmada por los padres donde avisen que así lo decidieron. Rodríguez explicó que podrán detallar las razones pero de ninguna manera deben justificar o están a disposición del criterio de las autoridades. Cualquier alumno sanjuanino puede optar por seguir con su educación a distancia las próximas semanas.

Durante el tiempo en el que el cursado sea no presencial, los docentes seguirán enviando las guías y contenidos a los alumnos. Los mismos podrán descargarse a través de los canales habituales o ser retirados impresos en los establecimientos, si es que la familia no tiene como acceder a la versión online.

A su vez, en cualquier momento los chicos pueden retomar la asistencia a las aulas, si es que así lo dispone el grupo familiar.

La presencialidad cuidada voluntaria estará vigente por tres semanas al menos, hasta el inicio de las vacaciones de invierno. Luego de esto, dijo Rodríguez, todo depende de la situación sanitaria. La funcionaria dijo que las autoridades seguirán reuniéndose con los sindicatos para analizar constantemente los siguientes pasos.