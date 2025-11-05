Este fin de semana La Policía Federal Argentina dio cumplimiento a dos mandatos judiciales en Chimbas, tras cuatro meses de investigación y seguimiento a una familia vinculada a la venta de estupefacientes. La medida por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, estuvo bajo la dirección de la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado, con la intervención del área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, coordinada por la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

Durante los dos allanamientos realizados en dos domicilios, uno en villa Unión y otro en el barrio 2 de Abril, los efectivos secuestraron gran cantidad de cocaína fraccionada, lista para su comercialización, además de otros elementos de importancia para la causa.

Según confirmaron las fuentes, fueron incautados 105 dosis de cocaína, además de trozos compactos del mismo estupefaciente en forma de piedra, tres teléfonos celulares, balanzas, bolsitas de nailon para el fraccionamiento y una suma de dinero en efectivo de aproximadamente $230.000 en un domicilio y otros $300.000 en el otro, ambos de la familia Loyola, según informaron los investigadores.

El procedimiento, sorprendió a los implicados en pleno acto de fraccionamiento de la droga, hubo corridas y hasta les arrojaron piedras a los efectivos policiales mientras desarrollaban los allanamientos, situación que fue controlada por las unidades policiales actuantes.

Los cuatro detenidos, tres mujeres y un hombre pertenecientes a la familia vinculada al narcotráfico, de apellido Loyola fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar el grado de participación de cada uno en la maniobra de narcotráfico.

En los procedimientos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Investigaciones Federales (UTIF) de la Policía Federal Argentina y del grupo GERAS de la Policía de San Juan, quienes trabajaron en conjunto para asegurar los inmuebles y garantizar el éxito del operativo.