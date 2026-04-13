En una nueva emisión de Salud & Bienestar, el programa que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la mirada se posó en un tema que atraviesa a todos: la piel. Más allá de lo estético, especialistas advierten que funciona como un verdadero espejo del estado interno del organismo.

“Nos visita la doctora Ayelén Escudero, médica de familia con enfoque integral”, presentaron en el ciclo, abriendo el diálogo sobre una idea central: la piel no solo muestra, también avisa.

“La piel refleja mucho nuestro estado de salud”, explicó Escudero durante la entrevista. Y fue más allá: “Siempre está bueno verla no solamente como algo estético, sino también como un indicador de cómo estamos por dentro”.

Señales que no hay que ignorar

En la práctica diaria, muchas personas consultan únicamente cuando aparece una preocupación visible. Sin embargo, la especialista insistió en la importancia de prestar atención a ciertos cambios.

“Siempre hay que ver si aparecen manchas nuevas, prestar atención a los lunares, si crecen, cambian de color o se vuelven irregulares”, detalló. También advirtió sobre el acné persistente: “Si no mejora con nada o vuelve constantemente, es importante consultar”.

El estrés y los hábitos juegan un rol clave. “Si estamos con niveles altos de estrés, se liberan hormonas como el cortisol, que pueden sensibilizar la piel y favorecer la aparición de acné”, explicó. A esto se suman factores como el mal descanso, el tabaquismo o una alimentación inadecuada, que generan un estado inflamatorio que termina reflejándose en la piel.

Desde este enfoque, la consulta médica debe ser integral. “No se puede mirar la piel como algo aislado. Hay que evaluar el estilo de vida del paciente, sus hábitos, si duerme bien, si hace actividad física”, señaló.

Tratamientos regenerativos y prevención

En los últimos años, los tratamientos regenerativos ganaron protagonismo. Uno de los más consultados es el plasma rico en plaquetas, una técnica que utiliza componentes de la propia sangre del paciente.

“Lo que hace es regenerar la piel, mejorar sus funciones. El resultado estético es lo final, pero lo importante es la salud”, explicó Escudero. Este procedimiento estimula la producción de colágeno, mejora la hidratación y fortalece la barrera cutánea.

Al tratarse de un método autólogo, es decir, realizado con la propia sangre, presenta altos niveles de seguridad. “Es totalmente seguro, porque es con tu propia sangre. No tenemos riesgos como con otros productos”, afirmó.

Sin embargo, no todos los pacientes pueden realizarlo en cualquier momento. “Si hay un estado inflamatorio o acné activo, primero hay que tratar esa patología”, aclaró.

Más allá de los tratamientos, la especialista fue clara sobre lo esencial: los hábitos diarios. “Siempre empezar con una limpieza facial, una crema hidratante y protector solar”, recomendó.

En este punto, el uso del protector solar es clave. “Hoy en día, el mejor tratamiento anti-age es colocarte protector solar”, aseguró. Además de prevenir el envejecimiento prematuro, también protege frente a enfermedades graves. “No solamente evita el fotoenvejecimiento, sino que también previene el cáncer de piel”.

Finalmente, Escudero dejó un mensaje directo: “Empecemos a ver la piel como un órgano más del cuerpo, no solo como algo estético. Ante cualquier cambio que nos incomode, siempre está bueno consultar”.

En tiempos donde la imagen ocupa un lugar central, la propuesta es mirar más allá del espejo: entender que la piel no solo refleja cómo nos vemos, sino también cómo estamos.