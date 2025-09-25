El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este jueves los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre de 2025. Según el informe, el 31,6% de la población en los principales centros urbanos se encuentra bajo la línea de pobreza, lo que equivale a 15,05 millones de personas a nivel nacional. De ese total, 3,39 millones están en situación de indigencia.

El porcentaje representa una baja significativa respecto del 38,1% registrado en el segundo semestre de 2024 y del 52,9% correspondiente al mismo período de 2024. Desde fines de 2023, cuando asumió Javier Milei, la reducción fue de 4,48 millones de personas pobres y 2,29 millones de indigentes.

El informe detalló que el 24,1% de los hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza, con un 5,6% bajo la línea de indigencia. En total, son 2,45 millones de hogares pobres, de los cuales 565.821 están en situación de indigencia.

A nivel regional, la pobreza mostró una disminución en todas las zonas del país. Las mayores incidencias se registraron en el Noreste (39%) y en Cuyo (33,8%), mientras que las menores se dieron en la Patagonia (27%) y en la región Pampeana (30,5%).

Por grupos de edad, el 45,4% de los niños y adolescentes de 0 a 14 años vive en hogares pobres. Entre los jóvenes de 15 a 29 años la cifra fue del 37%, en los adultos de 30 a 64 años alcanzó el 27,7% y en los mayores de 65 años, el 10,8%.

El Indec destacó que este es el menor nivel de pobreza desde el primer semestre de 2018, cuando se ubicó en 27,3%. En el caso de la indigencia, la tasa es la más baja desde la segunda mitad de ese mismo año, con un 6,7% de la población.

El relevamiento, titulado “Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos”, constituye el primer dato oficial de 2025 y actualiza la situación social del país en comparación con períodos anteriores.