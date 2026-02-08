Lindsey Vonn sufre brutal caída y es evacuada en helicóptero en los Juegos Olímpicos

La leyenda estadounidense del esquí, Lindsey Vonn, protagonizó un momento de angustia y conmoción este domingo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, al sufrir una violenta caída durante la competencia de descenso femenino que obligó a su evacuación en helicóptero.

El accidente ocurrió en la icónica pista Tofana de Cortina d'Ampezzo, en los Dolomitas, apenas segundos después de que Vonn iniciara su recorrido. En el primer sector del trazado, la esquiadora, conocida como "La Reina de la Velocidad", enganchó su bastón derecho con una bandera de puerta, perdió el equilibrio y salió proyectada violentamente, quedando inmóvil sobre la nieve.

Silencio en la montaña y gritos de dolor

El impacto del momento paralizó al público presente y a millones de espectadores en todo el mundo. El estadio quedó en un silencio sepulcral, roto solo por los gritos de dolor de la propia Vonn, de 41 años, que se escuchaban desde la pista. En un intento por amortiguar la angustiosa situación, los organizadores optaron por poner música a través de los altavoces del recinto.

Los equipos de emergencia y sanitarios acudieron de inmediato a atender a la campeona olímpica. Después de una larga y tensa asistencia en la misma pista, Vonn fue estabilizada y trasladada en camilla hasta un helicóptero medicalizado que la evacuó a un hospital para evaluar la extensión de sus lesiones.

Una hazaña temeraria: compitió con lesiones severas

El drama adquirió una dimensión aún mayor al conocerse el contexto físico en el que Vonn se había presentado a competir. La esquiadora, que ya tiene una rodilla derecha con prótesis de titanio, había sufrido apenas una semana antes la rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión meniscal en la rodilla izquierda durante los entrenamientos.

A pesar del grave diagnóstico y contra todo consejo médico, Vonn confirmó el martes pasado su decisión de competir. Su regreso a la élite, cinco años después de su retiro oficial, ya era considerado una proeza. Su participación con esas lesiones encima fue vista como un acto de extrema valentía y determinación, pero también de enorme riesgo.

Un legado en jaque

Lindsey Vonn, una de las esquiadoras más laureadas de la historia con tres medallas olímpicas (oro en 2010 y bronce en 2010 y 2018) y cuatro Copas del Mundo generales, quería despedirse de la escena olímpica en la pista. Sin embargo, su sueño terminó de la manera más dramática.

Al cierre de esta edición, no se había emitido un parte médico oficial sobre su estado. La caída de Vonn no solo opacó la jornada de descenso femenino, sino que se convirtió en uno de los episodios más impactantes y preocupantes de estos Juegos Olímpicos, dejando en vilo al mundo del deporte y a sus seguidores, que aguardan noticias sobre la salud de la legendaria atleta.