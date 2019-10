La pobreza trajo la última tensión entre los candidatos presidenciales

Los seis candidatos a Presidente tuvieron su último cruce de cara a las Elecciones Nacionales 2019. El tema pobreza trajo tensión entre los referentes de los diferentes espacios durante el Debate Argentina, realizado esta vez en la Facultad de Derecho de la UBA.

Alberto Fernández del Frente de Todos señaló que este Gobierno le hizo pasar hambre a la gente. "Tenemos que ocuparnos de esa gente, el Presidente Macri no lo hace", dijo el peronista.

José Luis Espert, por su parte, expresó: “Casi un tercio de la población ha estado por debajo de la línea de la pobreza en los últimos 30 años”. "Es necesario el crecimiento sostenido para salir de la pobreza", añadió el candidato liberal.

Roberto Lavagna explicó que “nuestra sociedad corre un riesgo: acostumbrarse a la pobreza”. “Aquella Argentina de mediados de 70 con 4% de pobreza ha sido prácticamente borrada”, dijo el presidenciables de Consenso Federal y agregó: "El compromiso con la pobreza debe ser total".

Juan Carlos Gómez Centurión criticó los planes sociales y los tildó de “fracaso”. "El aumento de esos planes va en relación con el aumento de la pobreza ¿Cómo puede ser que tres generaciones de argentinos que no conocen el valor y el orgullo de su propio trabajo?", aseguró.

El candidato de Juntos por el Cambio y presidente Mauricio Macri dijo: “Es indignante escucharlos hablar de la pobreza; gobernaron 24 de los últimos 30 años y la única idea que tuvieron fue ocultarla”.

“Siempre han usado la pobreza. Las imágenes de tristeza que hemos visto esta semana en La Matanza... 35 años gobernando La Matanza y no pudieron hacer una obra. Miles de familias perdiendo todo. Nosotros gobernamos doce años la Ciudad y hace años que no se inunda. Hace menos de cuatro años gobernamos la Provincia e hicimos las dos obras del arroyo El Gato en La Plata. Ante una lluvia similar que provocó una tragedia, esta vez no afectó en nada a los vecinos”.

Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda: "Hay un pacto de saqueo y contaminación de nuestros recursos.