El miércoles pasado la provincia se vio conmocionada por una amenaza de bomba contra el Centro Cívico, el Hospital Rawson y Tribunales. Horas después el director del Rawson ordenó requisar a todas las personas que ingresen al hospital. Poco después el jefe de Policía, Luis Martínez, dijo que no pidió requisar a nadie y hasta puso en duda la legalidad de este procedimiento.

Esta polémica tuvo un puntapié inicial el miércoles, poco después de la amenaza de bomba. Es que ese día el director del hospital, Jorge Girón, emitió un comunicado en el que aseguraba que "por disposición de la Policía de San Juan, ante los hechos de público conocimiento se realizará una inspección visual de los bolsos de toda persona que ingrese al hospital, como así también los baúles de los vehículos de proveedores y familiares que ingresen por los portones de ingresos autorizados".

En contrario, el jefe Martínez concedió una entrevista al programa Pensar San Juan, que se emite por Canal 8, donde el funcionario policial negó de plano haber solicitado que se realice la requisa a las personas que entren al hospital público más grande de la provincia.

Ante la pregunta de si él ordenó esto, aseguró: "Desconozco porque yo he estado nada más en contacto con la gente que ha concretado la inspección en lo que respecta a la Brigada de Explosivos. Esta situación será decisión del directorio como puede ser de cualquier empresa".

Luego el comisario aclaró que "en la Policía no tenemos la facultad de llevar a cabo tal disposición, lo desmiento. Yo no he emitido ninguna decisión de este tipo de haber decidido algo así yo debería haber emitido la orden".

El jefe agregó que si aun así deciden continuar con la revisión de bolsos y autos de las personas, esta medida debe "contar con la anuencia del particular o del empleado" y agregó que una medida de este tipo está enmarcada en el secuestro. "Yo para secuestrar algo o para proceder a la requisa tengo que tener una orden judicial", explicó el policía.

Sobre las amenazas de saqueo

El jefe Martínez aclaró que, al menos por el momento, no creen que la amenaza de bomba tenga vinculación sobre con los audios y cadenas de WhatsApp que daban cuenta de posibles saqueos.

El funcionario recordó que hay tres detenidos por estos falsos audios virales. Contó que se trata de un hombre, una mujer y un joven menor de edad. Manifestó que todos dijeron que se trató de una broma y agregó que en el caso del menor hasta reconoció que su madre le pegó por haber hecho este chiste.

Sobre estas personas Martínez opinó que se trata de gente con una "profunda irresponsabilidad, carencia total de conciencia social que podría traer aparejado una situación más grave". Igualmente, aclaró que la Policía tiene orden de impedir toda acción ilícita. "La orden mía fue defender la propiedad privada", concluyó.