Un control policial en plena noche en Capital terminó con una mujer demorada luego de que efectivos detectaran que llevaba entre sus prendas envoltorios con una sustancia blanca, compatible con droga.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia en la intersección de calles Mendoza y Rivadavia. Allí, los uniformados interceptaron a una mujer mayor de edad, de apellido Baigorria, por presuntas infracciones a los artículos 117° y 118° de la Ley 941-R, con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

Según informaron fuentes policiales, al momento del palpado de seguridad previo al traslado, el personal detectó que la mujer ocultaba entre sus prendas una bolsa con pequeñas porciones de un material blanco.

Ante esta situación, se dio intervención a la División Drogas Ilegales, que llevó adelante el procedimiento correspondiente, incluyendo el testeo de la sustancia y la documentación del caso.

La mujer, domiciliada en el departamento Pocito, fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.