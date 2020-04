La posición del Gobierno sanjuanino ante los pedidos de salida de los presos

El secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, aseguró este martes que en San Juan no se permitirá que los presos salgan del Penal de Chimbas durante la cuarentena obligatoria dispuesta para prevenir el contagio del coronavirus.

En una entrevista con Radio Light, el funcionario fue categórico al asegurar que recibió instrucciones expresas del gobernador Sergio Uñac y que los internos no saldrán.

"La bajada de línea del gobernador es que no hay motivo para otorgar este beneficio en la provincia de San Juan", aseguró el secretario y agregó que por ahora en nuestro territorio no hay riesgo de contagio ya que "no hay circulación viral".

El funcionario explicó que él va todas las semanas al penal y aseguró que se cumplen "los protocolos para el ingreso, control de personas, higiene, medidas de seguridad e insumos de seguridad para la circulación en el Servicio Penitenciario".

Munisaga aseguró que teniendo en cuenta todas las precauciones que se toman, los internos "están mas protegidos del riesgo de contagio del coronavirus dentro del penal que fuera". Y afirmó que por eso es inviable el argumento de los presos que dicen tener temor por la enfermedad.

Antes de terminar, el funcionario dijo que no solo el Ejecutivo tiene la decisión tomada, sino que los jueces anticiparon que acompañarán la medida dispuesta por Uñac: "Los pedidos de prisión domiciliaria se encuentran suspendidos y no se van a estar otorgando al menos hasta que dure este proceso de aislamiento obligatorio".