La producción industrial Pyme cayó 2,8% en octubre en comparación a igual mes de 2018, según la CAME

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La producción de las Pyme Industriales cayó 2,8% en octubre, en relación a igual mes del 2018; y en el año acumula una baja promedio de 7%, si se la compara con la producción realizada entre enero y octubre del año pasado, según un informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



Sin embargo, y si bien la actividad sigue en baja, es la menor caída en 17 meses y en el cuadro comparativo mensual la industria pyme creció 9,1%, sin desestacionalizar, porque octubre tiene un día más y estacionalmente siempre es más fuerte que septiembre porque arranca la producción para la venta de fin de año, precisó el estudio.



Un panorama alentador registraron las industrias exportadoras que tuvieron un aumento anual de 1,1% en la producción; mientras que las empresas con más de 50 empleados crecieron 1,2%, las que tienen menos de 50 cayeron, en promedio, 3,4%.



Según CAME, no todos los sectores contabilizaron pérdidas, ya que por ejemplo: productos químicos finalizó el mes con un aumento anual de 4,4%, y alcanzó su tercer mes consecutivo de crecimiento. Alimentos y bebidas tuvo un alza de 0,4% anual y Papel, cartón, edición e impresión, se mantuvo sin variación.



En cambio, continuaron cayendo fuerte en la comparación anual: Calzado y marroquinería (-11,8%), Productos Electrónicos e Informática (-9,3%), Minerales no metálicos (-7,9%), Productos de caucho y plástico (-6,6%) y Productos textiles y prendas de vestir (-4,8%).



Las perspectivas para los próximos seis meses mejoraron solo muy levemente: el 29% de las empresas cree que la producción aumentará (27,5% en septiembre), aunque un porcentaje todavía muy bajo.