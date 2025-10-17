El Ministerio de Gobierno, mediante la Coordinación de RedTulum y la Secretaría de Tránsito y Transporte (STT), comunicó oficialmente que se registrarán modificaciones en los recorridos de diversas líneas de transporte público urbano. Los cambios son de carácter temporal y se deben a actividades autorizadas en el departamento Capital.

La principal actividad que generará estos desvíos es la Maratón contra el Cáncer de Mama, que se desarrollará durante la mañana del sábado 18 de octubre.

Publicidad

El evento principal se llevará a cabo entre las 8:00 y las 13:00 horas.

La concentración y salida de los participantes tendrá lugar en las calles San Luis y Av. Alem, justo frente al Sanatorio Argentino. El recorrido de la maratón pasará por varias arterias principales de la Capital, incluyendo: San Luis, España, Av. Libertador General San Martín, Urquiza, 25 de Mayo y Av. Alem, para luego retornar al punto de partida.

Las autoridades informaron que, mientras duren los cortes por el evento, las unidades de transporte público circularán por vías alternativas hasta que el tránsito se normalice.

Publicidad

Se ha publicado una lista detallada de las líneas que sufrirán modificaciones en sus trayectos durante el lapso de 8:00 a 13:00 horas del sábado 18 de octubre.

Las empresas y líneas con desvíos son las siguientes: