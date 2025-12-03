La segunda finalista del certamen Sanjuanino Solidario es Mariela Recabarren, presidenta de la Asociación Civil Guerreros por la Vida, una organización integrada exclusivamente por madres y padres de niños con cáncer. Su labor se convirtió en un sostén indispensable para quienes atraviesan el duro camino de una enfermedad que cambia por completo la vida del entorno familiar.

Guerreros por la Vida está compuesta por 152 familias que se apoyan mutuamente y trabajan en red para garantizar asistencia alimentaria, ropa, pañales, útiles escolares, barbijos y acompañamiento emocional. También ofician de nexo para la adquisición de medicamentos y la gestión de tratamientos en otras provincias, como Buenos Aires, cuando el sistema de salud lo requiere.

Publicidad

La sede de la asociación se ubica en el departamento Rawson. Foto: DIARIO HUARPE

En diálogo con DIARIO HUARPE, Recabarren contó: “Cuando se conoce el diagnóstico la familia cambia completamente, porque pasa a tener un miembro que tiene que estar en el hospital por periodos muy largos, porque para llegar a recibir un alta pueden pasar cinco años o a veces más según si necesita un trasplante, si necesita viajar o demás. La situación económica de la familia también cambia, porque si una mamá trabaja, tiene que dejar su trabajo para cuidar a ese hijo, sin dudas se trata de un diagnóstico muy difícil”.

La sede de la asociación, ubicada en Juan Jufré 947 Sur, en Rawson. Se trata de un espacio amplio, colorido y pensado especialmente para los niños y sus familias. Detrás de esa sede hay una historia de solidaridad. Cuando la asociación recién comenzaba, no había un lugar donde almacenar donaciones o reunirse. Fue entonces cuando Ivonne, una de las madres más antiguas del grupo, decidió donar nada menos que la sala de estar de su casa. Durante un tiempo, la organización funcionó allí, entre muebles, cajas y pasillos improvisados. Con el crecimiento de las necesidades, Ivonne dio un paso más y cedió toda su vivienda, a pesar de enfrentar su propio diagnóstico de lupus y acompañar a su hijo, que continúa en tratamiento por leucemia. Desde hace seis años, la sede funciona en lo que fue su hogar, mientras ella y su familia se mudaron a un departamento contiguo.

Publicidad

El espacio es amplio, colorido y pensado especialmente para los niños. Foto: DIARIO HUARPE

La actividad de Guerreros por la Vida no se limita a la asistencia material. Cada semana llevan adelante talleres de laboroterapia para las madres, una instancia pensada para aliviar emociones, generar redes y brindar un espacio de contención entre quienes comparten experiencias similares. A lo largo del año organizan celebraciones especiales, como Pascua, Navidad, el Día del Niño y actividades recreativas que incluyen salidas a piletas, viajes a Anchipurac y encuentros comunitarios.

El trabajo de la asociación se extiende a los 19 departamentos de San Juan y también acompaña a familias de otras provincias que llegan a tratarse a San Juan.

Publicidad

Guerreros por la Vida se financia principalmente con rifas, eventos y colaboraciones espontáneas. Algunas ayudas institucionales, como las del Ministerio de Minería, han sido clave, pero la mayor parte del esfuerzo sigue siendo comunitario.

Por su compromiso constante, su sensibilidad y la fuerza con la que acompaña a cientos de familias, Mariela Recabarren se ganó un lugar entre los finalistas del Sanjuanino Solidario, representando a un movimiento que nació del dolor, pero que cada día se multiplica en amor, entrega y resiliencia.

Dato

La novena edición del concurso es impulsada por GRUPO HUARPE y Broker Andino. En esta oportunidad logró convocar a cientos de proyectos humanitarios y sociales. El ganador se llevará $1.500.000 y los demás finalistas $500.000.

La final

La gran final del Sanjuanino Solidario 2025 será el viernes 19 de diciembre y se transmitirá en el programa Yo Te Invito, de HUARPE TV 19.2 (TDA).