Un operativo de mantenimiento eléctrico programado para este miércoles 3 de diciembre afectará al sistema hidroneumático que proporciona agua potable al Barrio Rivadavia Norte. Los trabajos programados podrían generar inconvenientes en el suministro, lo que se traduciría en una reducción temporal del servicio mientras se ejecutan las tareas.

Las autoridades han insistido en la necesidad de esta intervención, señalando que este tipo de operaciones son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la estabilidad del servicio en los próximos meses.

Frente a la posibilidad concreta de que se produzca una merma en el caudal, se emitieron recomendaciones específicas para los residentes. Se recordó a los vecinos que los tanques domiciliarios permiten sostener el consumo por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del recurso. Además, las autoridades recomendaron evitar consumos extraordinarios durante la jornada del operativo.

Aunque el servicio podría verse reducido temporalmente en Rivadavia Norte, se espera que se recupere una vez que concluyan las tareas técnicas previstas. Hasta el momento, no se ha comunicado una franja horaria específica para la normalización del servicio de agua.