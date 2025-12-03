La Policía de Rodeo, Iglesia, se encuentra investigando las circunstancias que rodean el hallazgo del cadáver de un hombre de 40 años. El cuerpo fue encontrado pasadas las 21 horas del martes (2 de diciembre) dentro de una acequia en una zona de fincas en la localidad de Bella Vista.

Las autoridades, con la UFI del Norte trabajando en el lugar, investigan las circunstancias exactas del suceso. Las primeras versiones que trascendieron identificaban al fallecido como un obrero rural de apellido Fonseca, de 40 años.

El escenario del hallazgo es una acequia de regadío, ubicada en una zona de fincas y caracterizada por ser poca habitada. Esta circunstancia ha llevado a la policía a buscar activamente a posibles testigos o a familiares del hombre para lograr confirmar de manera definitiva la identidad del fallecido.

En cuanto a las posibles causas de la muerte, la investigación maneja varias hipótesis. Por un lado, se cree que se ahogó de forma accidental. Sin embargo, fuentes policiales han dejado claro que no descartan nada, incluso un suicidio. También explicaron que el incidente podría tratarse de una muerte violenta.